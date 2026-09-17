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Ekonomika

ČNB nechala sazby na 3,75 procenta. Do budoucna může přitvrdit

ČTK
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Bankovní rada České národní banky (ČNB) ve čtvrtek ponechala základní úrokovou sazbu na 3,75 procenta. Informoval o tom ředitel odboru komunikace ČNB Jakub Holas. Na současné úrovni je základní úroková sazba od června. Finanční trh očekával, že české úrokové sazby zůstanou stabilní, přestože centrální banky eurozóny i Spojených států v září přistoupily ke zpřísnění měnové politiky.

Česká národní banka
Česká národní banka (ČNB), ilustrační foto.Foto: HN – Václav Vašků
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Tisková konference po jednání bankovní rady se uskuteční v 15:00. Guvernér ČNB Aleš Michl na ní vysvětlí důvody čtvrtečního rozhodnutí. Řekne také, zda některý ze členů bankovní rady nenavrhoval jiný postup.

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Bankovní rada ponechala beze změny také lombardní a diskontní úrokovou sazbu. Lombardní sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů, činí 4,75 procenta. Diskontní sazbu, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, bankovní rada ponechala na 2,75 procenta.

ČNB v době inflační vlny udržovala základní úrokovou sazbu na sedmi procentech, snižovat ji začala v prosinci 2023. Sazba do loňského května postupně klesla na 3,5 procenta, následně byla stabilní do letošního června, kdy bankovní rada přistoupila k jejímu zvýšení o čtvrt procentního bodu. Analytici nevylučují, že do konce roku přistoupí ČNB k dalšímu zpřísnění měnové politiky.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení. Zároveň ale při vyšších úrocích roste zhodnocení vkladů na účtech.

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