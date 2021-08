Cizinci se musí nově pojistit jen u jediné pojišťovny. Nekalý monopol, volají experti

Od začátku srpna platí novela zákona o pobytu cizinců, která vyvolala pozdvižení napříč úřady i odbornou veřejností. Stanovuje totiž povinnost, že cizinci ze zemí mimo Evropskou unii se musí nově při pobytu v Česku pojistit pouze u Pojišťovny VZP. Dceřiná firma Všeobecné zdravotní pojišťovny tak získala byznys v hodnotě stovek milionů korun, což se ostatním pojišťovnám nelíbí a protestují.

Cizinci, kteří do Česka přijíždějí ze zemí mimo Evropskou unii na déle než 90 dnů, se musí pojistit, aby mohli v tuzemsku využívat zdravotní péči. Doposud si mohli vybrat některou z komerčních pojišťoven. Od 2. srpna letošního roku ovšem nově platí, že se mohou pojistit pouze u jedné z nich - u Pojišťovny VZP. Nejedná se přitom o největší českou zdravotní pojišťovnu, ale o její komerční dceru.

Stanovila to novela zákona o pobytu cizinců, kterou poslanci schválili i přes výraznou kritiku ministerstev, pojišťoven a dalších odborníků, kteří se zabývají pobytem cizinců u nás. Mluví se o monopolizaci tržního prostředí.

V pojištění cizinců se točí velké peníze, stovky milionů korun. Jde o početnou skupinu pojistníků - nejčastěji se jedná o rodinné příslušníky zahraničních zaměstnanců. Za zaměstnané cizince platí, tak jako za české občany, pojištění zaměstnavatel, jejich příbuzní si musí ale platit pojištění sami, aby mohli využívat český zdravotnický systém.

A nejde o levnou záležitost - ročně to jsou desítky tisíc korun za osobu. Lidé od 15 do 44 let platí přibližně 25 tisíc korun, malé děti okolo 30 tisíc korun, starší lidé 60 až 70 tisíc korun za rok.

Monopol nemůže přinést nic dobrého

"Jsme zklamáni, že vládní poslanci odsouhlasili bez jakýchkoliv dat a analýz monopolizaci trhu pro dceru VZP, která jako jediná bude moci poskytovat komerční zdravotní pojištění cizincům. Zcela komerční pojišťovna přitom se zbytkem pojistného trhu soutěží v mnoha jiných oblastech neživotního pojištění, od povinného ručení až po pojištění velkých průmyslových rizik. Česká asociace pojišťoven za celý sektor vždy podporovala konkurenční prostředí, které je zásadní pro zdravou ekonomiku. Žádný monopol, navíc ovládaný státem, nemůže dlouhodobě přinést nic dobrého, dozajista ne lepší služby či ceny," uvedl pro Aktuálně.cz Jan Matoušek, ředitel České asociace pojišťoven.

Podobně reagovala i oslovená ministerstva vnitra a zdravotnictví. "Předmětná právní úprava se do zákona dostala poslaneckým pozměňovacím návrhem, který sněmovně předložili dva poslanci za ANO. Ministerstvo zdravotnictví monopolizaci trhu se soukromým zdravotním pojištěním cizinců považuje za vysoce problémovou a rizikovou a od počátku proto k tomuto pozměňovacímu návrhu komunikovalo své jednoznačně nesouhlasné stanovisko," uvedl Kryštof Berka z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.

Ve stanovisku úřad upozorňoval nejen na to, že se jedná o monopolizaci trhu a o nedovolenou státní podporu, ale rovněž že žádný z existujících problémů soukromého zdravotního pojištění se touto monopolizací neodstraní, tedy například výluky z pojistných produktů či existence nepojištěných cizinců.

"Ministerstvo podpořilo senátní vratku zákona, která odstraňovala monopol a místo něj zaváděla registr uzavřených pojistek. O podporu senátní verze zákona požádali poslance dopisem ministr zdravotnictví, ministr vnitra, ministryně financí, prezident hospodářské komory a prezident České asociace pojišťoven. Většina poslanců se přesto rozhodla senátní verzi nepodpořit a dát přednost původní, sněmovní verzi," doplnil Kryštof Berka.

Chceme větší řád a pořádek

Pozměňovací návrh předložili poslanci Miloslav Janulík a Věra Adámková, oba za hnutí ANO. Na dotaz Aktuálně.cz poslankyně Adámková odpověděla, že návrh předložili kvůli zajištění lepší přehlednosti, většímu pořádku a řádu v oblasti pojištění cizinců.

"Necelých dvacet let tu vznikají nevymahatelné pohledávky za neuhrazené pojištění cizinců, případně za zdravotní pojištění, které určitá pojistka nekryla, a nemůžeme na to stále doplácet," vysvětlila Adámková.

Vedení Pojišťovny VZP je pochopitelně s novelou spokojené. "Před novelou docházelo na trhu k nekalým praktikám, kdy pojištění bylo prodáváno low-costově jen jako papír pro vízum, nikoliv aby krylo pojistná rizika. Nekvalitní pojištění při pojistných událostech nekrylo škody a cizincům a následně i zdravotnickým zařízením rostly prakticky nevymahatelné dluhy," uvedla mluvčí této pojišťovny Klára Bílá.

"Naše pojišťovna byla vybrána zřejmě proto, že vždy nabízela kvalitu a kryla pojistná rizika klienta, vždy kultivovala pojistný trh s pojištěním cizinců, má s pojištěním cizinců největší zkušenosti. Také má nejširší síť zdravotnických zařízení a nepřetržité asistenční služby a poskytuje pojištění, které zaručuje zdravotní péči na vysoké úrovni," dodala Bílá.

Pojišťovna je ovšem zároveň nejdražší. "Zrovna před pár dny jsme zajišťovali pojištění pro manželku zahraničního pracovníka a jejich dvou dětí. Na dva roky zaplatili za pojistné 115 tisíc korun. Stejné pojištění by se dalo před účinností novely sehnat u jiné pojišťovny za polovinu. Pojišťovna VZP je v tomto ohledu nejdražší pojišťovnou, což ale není garancí nejlepší služby pro cizince," říká Tomáš Petyovský ze společnosti Petyovský & Partners, specialista na zahraniční pracovní právo a relokační služby

Ani nejširší síť nasmlouvaných ordinací není podle něj až takovou výhrou. "Zdravotníci mají s cizincem více papírování, a pokud ho nebudou chtít přijmout, stejně ho pošlou jinam. A i když cizinec požádá o ošetření v zařízení, které nemá s pojišťovnou smlouvu, za pomoc zaplatí v hotovosti a následně mu to pojišťovna vrátí," doplňuje Tomáš Petyovský.

I on je přesvědčen, že povinné pojištění cizinců pouze u jedné pojišťovny je nekalý monopol. "Nemít možnost volby je vždy špatně," uzavírá.