Cizinci mají rekordní zájem o Prahu, potvrdili statistici. Nejezdí jen na památky, láká je i bezpečí

před 14 minutami

Zájem zahraničních turistů o Prahu roste i letos. Podle ČSÚ Praha v roce 2016 disponovala 42 081 hotelovými pokoji a navštívilo ji přes 6 milionů turistů. Celkový počet zahraničních hostů v hotelech, penzionech a kempech v celém Česku loni překonal hranici 9 milionů.

Praha - Česká metropole zažívá boom turismu. Potvrzují to zveřejněné definitivní údaje Českého statistického úřadu za rok 2016. Podle nich do pražských hotelů, penzionů a kempů přijelo celkem 6 110 762 zahraničních turistů, což je nejvíc za posledních pět let. Srovnatelné údaje z předchozího období nejsou k dispozici, protože ČSÚ od roku 2011 uplatňuje novou metodiku.

Meziročně jde o nárůst o 6,9 procenta. Klíčovou roli podle hoteliérů sehrává to, že Praha je považovaná za bezpečnou destinaci. Je také snadno dostupná letecky nebo autem a i přes posílení koruny jsou celkové náklady zahraničních turistů na pobyt stále nižší než v západních metropolích.

Praha je suverénně nejnavštěvovanějším turistickým místem v České republice. Podle definitivních čísel ČSÚ do všech hotelů, penzionů a kempů v Česku loni přijelo 9 321 440 zahraničních turistů. To je o 7,1 procenta víc než v roce 2015.

Zahraniční klientela je pro pražské hotely klíčová. Loni cizinci tvořili zhruba 86 procent jejich hostů. Podle Prague City Tourism se zásadně nemění národnostní složení hotelových hostů. I v roce 2016 přijelo do Prahy nejvíce lidí z Německa, Spojených států amerických, Spojeného království a Itálie.

Dvouciferný procentní nárůst zaznamenal Prague City Tourism například u hostů z Jižní Koreje, Izraele, Slovenska, Polska a Nizozemska. Obdobně poslední roky zůstává stejná průměrná délka ubytování, která činí 2,4 dny.

Zájem zahraničních turistů o Prahu letos dál roste. V pražských hotelech, penzionech a kempech se v prvním čtvrtletí ubytovalo 1 134 667 zahraničních turistů, meziročně o šest procent víc.

Podle ČSÚ Praha v roce 2016 disponovala 795 hromadnými ubytovacími zařízeními s 42 081 pokoji a 92 887 lůžky. Největší počet hotelů patří do kategorie tříhvězdičkových,celkem 218. Čtyřhvězdičkových hotelů je celkem 213 a pětihvězdičkových 45.

Obsazenost pražských hotelů je vysoká a v hlavní sezóně od jara do podzimu se v centru města pohybuje kolem 90 procent. K významnému otevírání nových hotelů nedochází. Oproti roku 2015 v Praze v kategorii jedna až pět hvězd přibylo 18 hotelů, převážně v nejvyšších kategorií.