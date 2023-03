Sto miliard pro stát. ČEZ překonal odhady analytiků a dosáhl rekordního zisku

Čistý zisk energetické skupiny ČEZ loni stoupl na rekordních 80,7 miliardy z předloňských 9,9 miliardy korun. Významný nárůst podle firmy odráží enormní růst cen v důsledku ruské invaze na Ukrajinu, rekordní zisk z obchodování s komoditami na zahraničních trzích a vysokou provozní spolehlivost elektráren ČEZ. Provozní výnosy byly meziročně vyšší o 27 procent, dosáhly 288,5 miliardy korun.

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) loni meziročně stoupl na víc než dvojnásobek, dosáhl 131,6 miliardy korun. Skupina to oznámila toto úterý v tiskové zprávě. Výsledky překonaly odhady analytiků. Dosud nejvyšší čistý zisk, 51,9 miliardy korun, měla firma v roce 2009.

Za výrazné překonání historického rekordu může podle analytika portálu Trhy.cz Zdeňka Zaňky jeden hlavní tahoun, a to vyšší ceny energií. Cena, za kterou ČEZ loni prodával elektřinu, byla oproti průměru na MWh v roce 2021 zhruba dvojnásobná. Dalším faktorem je podle analytiků i rekordní výroba jaderných elektráren.

Ceny dodávek plynu vzrostly meziročně o 348 procent a ceny dodávek elektřiny o 327 procent. Průměrná cena elektřiny s dodávkou na letošní rok se loni obchodovala za téměř 300 EUR/MWh, zatímco průměrná realizační cena výroby ČEZ s dodáním v loňském roce byla 100 EUR/MWh. Obchodní tým ČEZ vydělal 18 miliard korun, což činí téměř čtvrtinu konsolidovaného čistého zisku firmy za celý loňský rok.

Rekordní dividenda pro akcionáře

Dosažený zisk za rok 2022 indikuje rekordní dividendu pro akcionáře. "V případě stanovení dividendy na horní hranici intervalu platné dividendové politiky by mezi akcionáře bylo rozděleno 63 miliard korun. Pro majoritního akcionáře Českou republiku by to znamenalo příjem 44 miliard korun," uvedl předseda představenstva a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

Navíc odvede státu, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií, nově zavedenou daň z neočekávaných zisků a odvod z nadměrných tržeb z výroby v celkové výši 30 až 40 miliard korun a dále 26 až 30 miliard korun z titulu běžné daně z příjmů. Celkem tedy ČEZ letos odvede státu více než 100 miliard korun, shrnul Beneš.

Miliardy pro stát

Premiér Petr Fiala (ODS) chce zhruba sto miliard korun odvodů energetické skupiny ČEZ státu využít na pomoc s vysokými cenami elektřiny, budování dálnic či výdaje na obranu.

"Velká část peněz půjde na pomoc s vysokými cenami energií, které jsou důsledkem ruské invaze na Ukrajinu, díky mimořádným příjmům můžeme také rekordně investovat do výstavby silnic a dálnic nebo zvyšovat výdaje na obranu. Bez těchto prostředků bychom toho byli schopni, pouze kdybychom se dále zadlužovali. S vysokými zisky ČEZ jsme počítali a nastavili jsme taková opatření, abychom tyto prostředky dokázali co nejefektivněji vrátit občanům a firmám, uvedl Fiala.

Více, než se čekalo

Analytici odhadovali čistý zisk kolem 70 miliard korun, výsledky překonaly i listopadovou predikci firmy. V případě osmdesátiprocentního výplatního poměru by dividenda podle analytika Fio banky Jana Rašky dosáhla 117 korun za akcii, což je dosud nejvíce. Z předloňského zisku ČEZ vyplácí akcionářům dividendu 48 korun za akcii.

Naopak negativně působil rok energetické krize na prodej. Provozní zisk společnosti ČEZ Prodej, která dodává elektřinu a plyn domácnostem v Česku, meziročně klesl o 22 procent. Důvodem byl zejména extrémní nárůst pořizovacích cen elektřiny a plynu a vysoké náklady na krytí výkyvů spotřeby zákazníků.

Výroba z jaderných zdrojů dosáhla loni rekordní úrovně 31 terawatthodin (TWh), meziročně o procento více. Výroba z obnovitelných zdrojů meziročně klesla o 13 procent vlivem počasí a poklesu výroby z biomasy z důvodu odstávky v elektrárně v Poříčí. Výroba z uhelných zdrojů v Česku klesla o tři procenta na 15,7 TWh kvůli delším odstávkám elektrárny Ledvice a ukončení provozu elektrárny Mělník 3 v roce 2021. Produkce paroplynové elektrárny Počerady meziročně klesla o 22 procent v důsledku růstu ceny plynu po ruské invazi na Ukrajinu.

Výhled hospodaření pro letošní rok, zahrnující nově zavedená zdanění, zveřejnil ČEZ v únoru. Očekává zisk EBITDA mezi 105 až 125 miliardami korun a čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy 30 až 40 miliardami korun.