Ekonomika

Čínská automobilka Xpeng chce továrnu v Evropě, vyjednává s Volkswagenem

ČTK

Čínský výrobce elektromobilů Xpeng vyjednává s Volkswagenem a s dalšími automobilkami o koupi továrny v Evropě. Ve středu to napsal britský deník Financial Times, Volkswagen zprávu na dotaz agentury Reuters nekomentoval.

Xpeng P7+ (ilustrační foto)Foto: Jan Matoušek
Generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume už dříve řekl, že by společnost mohla uvést svá auta vyvinutá v Číně na evropský trh, nebo i sdílet tovární kapacitu v Evropě s čínskými partnery.

Společnost Xpeng, s jejímiž akciemi se obchoduje na hongkongské burze, vyjedná s německou automobilkou, aby zjistila, zda existuje možnost, že by v Evropě mohla najít vhodné místo, uvedl výkonný ředitel Xpengu pro severovýchodní Evropu Elvis Cheng. Mluvil na akci s názvem Future of the Car (Budoucnost auta), kterou list pořádal v Londýně.

Volkswagen vlastní ve společnosti Xpeng podíl. V Číně provozuje společné podniky s tamními partnery SAIC, FAW a JAC. Z nich ale žádný v současné době nemá výrobní kapacity v Evropě.

Zastaralý Volkswagen

Xpeng také zvažuje výstavbu nového evropského závodu, píše britský list. „Domníváme se, že ne všechny továrny dokážou splnit požadavky kladené na naše nejnovější či budoucí produkty,“ řekl Cheng deníku. Dodal, že závody Volkswagenu jsou podle něj „trochu zastaralé“.

Blume už dříve uvedl, že Volkswagen prověří, zda existují příležitosti pro čínské partnery firmy v Evropě. Volkswagen se potýká s nadbytečnou kapacitou.

O převzetí nedostatečně vytížených evropských továren vyjednává i čínská automobilka BYD. Vede rozhovory se společností Stellantis a s dalšími evropskými výrobci automobilů.

Kristiina Sasínek Mäki, běžkyně, atletka, sportovkyně

