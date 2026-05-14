Čínská automobilka Xpeng chce továrnu v Evropě, vyjednává s Volkswagenem

Čínský výrobce elektromobilů Xpeng vyjednává s Volkswagenem a s dalšími automobilkami o koupi továrny v Evropě. Ve středu to napsal britský deník Financial Times, Volkswagen zprávu na dotaz agentury Reuters nekomentoval.
Generální ředitel Volkswagenu Oliver Blume už dříve řekl, že by společnost mohla uvést svá auta vyvinutá v Číně na evropský trh, nebo i sdílet tovární kapacitu v Evropě s čínskými partnery.
Společnost Xpeng, s jejímiž akciemi se obchoduje na hongkongské burze, vyjedná s německou automobilkou, aby zjistila, zda existuje možnost, že by v Evropě mohla najít vhodné místo, uvedl výkonný ředitel Xpengu pro severovýchodní Evropu Elvis Cheng. Mluvil na akci s názvem Future of the Car (Budoucnost auta), kterou list pořádal v Londýně.
Volkswagen vlastní ve společnosti Xpeng podíl. V Číně provozuje společné podniky s tamními partnery SAIC, FAW a JAC. Z nich ale žádný v současné době nemá výrobní kapacity v Evropě.
Zastaralý Volkswagen
Xpeng také zvažuje výstavbu nového evropského závodu, píše britský list. „Domníváme se, že ne všechny továrny dokážou splnit požadavky kladené na naše nejnovější či budoucí produkty,“ řekl Cheng deníku. Dodal, že závody Volkswagenu jsou podle něj „trochu zastaralé“.
Blume už dříve uvedl, že Volkswagen prověří, zda existují příležitosti pro čínské partnery firmy v Evropě. Volkswagen se potýká s nadbytečnou kapacitou.
O převzetí nedostatečně vytížených evropských továren vyjednává i čínská automobilka BYD. Vede rozhovory se společností Stellantis a s dalšími evropskými výrobci automobilů.
Mohlo by Vás zajímat: V Číně hořela továrna automobilky BYD
Běžecké Noci rekordů se zúčastní čeští rekordmani Sasínek Mäki a Zajíc
Třetího ročníku běžecké akce KPMG Noc rekordů se zúčastní i čeští rekordmani Kristiina Sasínek Mäki, která poběží míli, a Martin Zajíc, jenž se představí v závodě na 5000 metrů. Oba se těší na atmosféru specifického závodu, který přibližuje běh na dráze široké veřejnosti. Řekli to na dnešní tiskové konferenci před čtvrtečním mítinkem na pražské Děkance.
Americká autorka dětské knihy o truchlení dostala doživotí za vraždu manžela
Autorku dětské knihy o truchlení soudce v Utahu ve středu za vraždu manžela odsoudil k doživotnímu trestu vězení bez možnosti podmínečného propuštění. Porota uznala Kouri Richinsovou vinnou z vraždy a dalších trestných činů letos v březnu.
„Jedenáct let ji bil a znásilňoval.“ Vrah známé spisovatelky je už na svobodě, o tragédii vznikl seriál
Manžel ji podle několika svědectví trýznil dlouhodobě. Vražda spisovatelky Simony Monyové otřásla celým Českem. Muž, který autorku zabil, je už nyní na svobodě. O tragickém osudu slavné spisovatelky nově pojednává televizní minisérie, jejíž pilotní díl nabídne platforma Oneplay od pátku.
Český řidič srazil v Rakousku policistu na motorce a ujel, policie po něm pátrá
Rakouská policie pátrá po uprchlém řidiči auta s českou registrační značkou, který ve středu ve spolkové zemi Korutansko během kontroly srazil policistu na motorce, a vážně ho tak zranil. Ve voze, ve kterém řidič zanechal svou spolujezdkyni, policie nalezla drogy.
Nový lídr Tottenhamu? Detailní statistika ukázala, v čem Kinský drtí konkurenci
Pochvalu sklízí ze všech stran a teď se dostal pod ruku i fotbalovým analytikům. Ti potvrdili, že Antonín Kinský momentálně kraluje hned v několika aspektech nad dosavadní brankářskou jedničkou Tottenhamu Guglielmem Vicariem.