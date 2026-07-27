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Ekonomika

Čína se staví proti americkým clům, Washington rozhodnutí odůvodňuje zneužíváním dětské práce

ČTK

Čína se ostře ohradila proti americkým clům uvaleným na čínské zboží kvůli údajnému zneužívání nucené práce. Vyzvala Washington, aby zrušil jednostranná obchodní opatření, která podle Pekingu odporují zásadám vzájemně výhodné spolupráce. Vyplývá to podle agentury Reuters z prohlášení, které zveřejnilo čínské ministerstvo obchodu.

Čínský prezident Si Ťin-pching s americkým protějškem Donaldem Trumpem. Foto z 15. května 2026.
Čínský prezident Si Ťin-pching s americkým protějškem Donaldem Trumpem.Foto: REUTERS – Mark Schiefelbein
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Čínské ministerstvo uvedlo, že se důrazně staví proti clům zavedeným podle paragrafu 301 amerického obchodního zákona na vybrané čínské výrobky v souvislosti s obviněními z využívání nucené práce. Peking zároveň vyzval Spojené státy, aby napravily „nesprávný postup“ a zrušily příslušná jednostranná celní opatření.

Ministerstvo dodalo, že Čína je připravena pokračovat v dialogu se Spojenými státy na základě vzájemného respektu, rovnosti a oboustranného prospěchu. Zároveň si ale podle svého vyjádření vyhrazuje právo přijmout všechna nezbytná opatření v reakci na další kroky Washingtonu.

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Paragraf 301 amerického obchodního zákona z roku 1974 umožňuje Spojeným státům reagovat na obchodní praktiky zahraničních zemí, které Washington považuje za nespravedlivé nebo poškozující americký obchod.

Americká administrativa oznámila nová cla deset procent a 12,5 procenta koncem minulého týdne. Tato cla nahradila desetiprocentní dočasné clo, jehož platnost ve stejnou dobu skončila. Cla se týkají šesti desítek zemí, které představují zhruba 99 procent dovozu do Spojených států. Americký obchodní zmocněnec Jamieson Greer odůvodnil zavedení nových cel nedostatečně důraznou legislativou proti nucené práci.

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Podle rozhodnutí amerického ministerstva obchodu všechny země, na jejichž vývoz do USA bude platit nové clo, nedokázaly zabránit dovozu výrobků, jež jsou výsledkem nucené práce.

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