"Už brzy". EU a Čína jsou blízko uzavření průlomové dohody o obchodních investicích

Evropská unie a Čína zřejmě ještě tento týden uzavřou klíčovou a dlouho vyjednávanou dohodu o investicích. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na vyjádření nejmenovaného unijního představitele. Také podle čínského ministerstva zahraničí by dohoda mezi oběma stranami měla vzniknout co nejdříve. Společnosti z unijních zemí tak budou mít jednodušší přístup na čínský trh.

Vyjednávání o zásadní investiční dohodě začalo už v roce 2014. Pak ale několik let vázlo. Brusel si stěžoval, že Čína neplní sliby ohledně odstraňování překážek pro unijní investice na tamním trhu. Peking přitom dříve slíbil, že druhou největší ekonomiku světa otevře.

K proměně postoje Pekingu a uzavření dohody mezi Čínou a EU zřejmě přispělo ekonomické napětí mezi Spojenými státy a Čínou, konstatoval podle Reuters unijní zdroj. Podle mluvčího čínského ministerstva zahraničí nyní jednání "dosáhla velkého posunu".

Dohodu o investicích probírali v pondělí v Bruselu zástupci unijních zemí, kteří proti ní nevznesli zásadní námitky. Nejmenovaný zdroj z EU v pondělí pro Reuters uvedl, že by mohla být definitivně odsouhlasena během videokonference tuto středu. "Evropská komise dovedla do konce všechna jednání, která byla velmi úspěšná, zejména co se týče tak nesnadných oblastí, jako je pracovní právo," řekl představitel Evropské unie agentuře Reuters.

Pro společnosti ze států EU to znamená jednodušší přístup na čínský trh, kde se jejich aktiva dočkají lepší ochrany. I pokud se podaří dosáhnout politické shody, do právních textů může být podle zdroje Reuters dohoda převedena až v průběhu několika měsíců. Nejasný je také osud evropského vymezení proti využívání otrocké práce v Číně, které chtěl Brusel v dohodě ponechat.

Hongkongský deníku South China Morning Post upozornil, že debata o uzavření dohody přichází ve chvíli, kdy se nastupující americký prezident Joe Biden chystá upevnit vztahy s EU a naopak postupovat v obchodních záležitostech přísně vůči Číně. Biden se například rozhodl prozatím ponechat zvýšená cla na dovoz čínského zboží zavedená svým předchůdcem Donaldem Trumpem.

Polsko v pondělí navrhovalo, aby se dohoda konzultovala s administrativou v lednu nastupujícího Bidena. Ostatní unijní země tento názor nesdílely.