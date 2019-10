Chytrý teploměr od T-Mobile ochrání vaše zboží

T-Mobile

Potřebujete kontrolovat teplotu a vlhkost potravin či jiného zboží? S tím efektivně pomohou IoT teploměry. Dokážou spolehlivě a dlouhodobě monitorovat úroveň teploty a vlhkosti a v případě nečekané změny vás ihned informují prostřednictvím SMS notifikace či emailu. Umožňují též vytvářet reporty s přehledem naměřených teplot. Za využití takového pomocníka měsíčně zaplatíte jen pár desítek korun.

Majitel logistického skladu či prodejny smíšeného zboží, výrobna regionálních potravin s chlazeným skladem, ale také třeba farma s výrobnou sýrů nebo restauratér s velkým chladicím boxem s potravinami za desítky tisíc korun. Ti všichni potřebují mít své zboží v prostoru s konstantní teplotou a v případě problému dostat co nejdřív informaci, že se něco neobvyklého děje. Tuto službu efektivně zvládne zajistit zařízení od T-Mobile, které pořídíte už za 109 korun měsíčně.

Za tuto cenu dostanete IoT teploměr, který dokáže hlídat teplotu i vlhkost. Pokud sledované veličiny překročí předem určené meze, například stoupne teplota kvůli závadě chladicího zařízení nebo výpadku elektřiny, během krátké chvíle nahlásí přes SMS, emailem nebo i hlasovým voláním, že teplota nebo vlhkost překročily nastavené hodnoty. Majitel tak má možnost situaci okamžitě řešit a zabránit škodám.

Zařízení využívá pro komunikaci digitální síť pro internet věcí Sigfox, jejíž signál pokrývá celou Českou republiku. V ní může měřicí zařízení bez napojení na elektřinu fungovat na baterii řadu měsíců a někdy i několik let. Vliv na výdrž má četnost odesílání dat. Interval lze nastavit třeba na jednu zprávu za 30 minut, ale také za 24 hodin.

Zařízení se dá ovládat na dálku z chytrého mobilu v aplikaci IoT Manager. Ta zobrazí a exportuje naměřená data, nastaví alarmy či konfiguruje zařízení prakticky odkudkoliv. Orientace v aplikaci je jednoduchá a intuitivní, takže ji zvládne ovládat skutečně každý.

Hlavní charakteristiky chytrého teploměru

Zaznamenávání teplot a vlhkosti: Přehledné zobrazení v grafu s možností exportu naměřených dat z aplikace.

Snadná instalace: Teploměr se nemusí propojovat pomocí kabelů ani napojovat k lokální síti wifi. Není nutná odborná instalace.

Jednoduché ovládání: Internetový portál k nastavení alarmů a exportu dat je velmi jednoduchý a intuitivní.

Cena: T-Mobile nabízí tři druhy chytrých teploměrů. Prémiová verze, která obsahuje i externí sondu použitelnou do mrazáku či vody, stojí 149 Kč měsíčně. Více informací na www.tmobile.cz/iot

Z reakcí uživatelů chytrého teploměru

"Hledali jsme kvalitní a spolehlivé řešení měření teploty ve skladech surovin pro potravinářskou a farmaceutickou výrobu, kterým jsme chtěli nahradit do té doby užívané teploměry a vlhkoměry. Chtěli jsme mít především online přístup k datům, možnost jejich snadné analýzy a exportu, v případě potřeby poskytnout tato data třetím stranám a současně nezávislost na ne vždy spolehlivém připojení přes wifi, které jsme do té doby používali. Využili jsme nabídku T-Mobile IoT teploměrů a nainstalovali jsme jich devět na různá místa ve skladech, a to na základě zpracované teplotní mapy. Na tomto řešení oceňujeme zejména jednoduchý online přístup k datům z jednotlivých teploměrů a možná nastavení automatických varovných zpráv v případě překročení teploty či teplotního intervalu. Rozhodně je to jednoduché a efektivní řešení pro všechny, kdo potřebují, nebo ze zákonných důvodů musí, sledovat teplotu a vlhkost ve svých provozech."

Tomáš Vysoký, finanční a provozní ředitel společnosti Barentz, spol. s r. o.