Chytré telefony Galaxy Note 7 by se mohly vrátit na trh

Chytré telefony Galaxy Note 7, které loni jejich výrobce Samsung Electronics stáhl kvůli problémům s bateriemi, by se mohly vrátit na trh. Podle pondělního sdělení firmy by se v některých regionech mohly v případě souhlasu regulačních úřadů prodávat jako renovované přístroje, píše agentura DPA. Analýzy firmy Samsung i nezávislých odborníků u telefonů Galaxy Note 7 neodhalily kromě potíží s bateriemi žádné další problémy. To již dříve vyvolalo spekulace, že by firma mohla stažené telefony renovovat a prodávat, aby tak kompenzovala část ztrát, které jí přineslo jejich stažení z trhu, upozornila agentura Reuters.

