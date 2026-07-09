Chystá se propouštění? Volkswagen schválil drastické omezení výroby

Německý automobilový koncern Volkswagen po čtvrteční zasedání dozorčí rady ohlásil drastické omezení výroby. K možnému propouštění se ale nevyjádřil. Modelová řada by tak měla být postupně zredukována až o 50 procent a počet možných variant výbavy by měl klesnout až o 75 procent, uvedla společnost v tiskové zprávě.
"Díky našemu plánu do budoucna vstupujeme vlastními silami do další fáze transformace," uvedl šéf Volkswagenu Oliver Blume.
Rada se ve Wolfsburgu ve spolkové zemi Dolní Sasko sešla již v 16:00. Zasedání skončilo až pozdě večer. Ke změnám podnik přistoupil pod tlakem vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence a také amerických dovozních cel. Před centrálou začal ještě před zahájením jednání hlučný protest.
Finanční ředitel koncernu Arno Antlitz uvedl, že dosavadní úsporná opatření nestačí a firma musí zásadně přestavět obchodní model, mimo jiné snížením režijních nákladů, zvýšením efektivity závodů a zrychlením vývoje technologií. Prvním konkrétním krokem tímto směrem je prodej většinového podílu ve výrobci lodních motorů Everllence za zhruba 7,4 miliardy eur, na němž se firma na konci června dohodla s firmou Bain Capital.
Rada schválila balíček dvanácti opatření a takzvaný "Zielbild 2030" (cílový obraz do roku 2030). Výrobní kapacity chce koncern podle svých slov přizpůsobit aktuální poptávce a přiostřené konkurenci na trhu na zhruba devět milionů vozů ročně. Před pandemií přitom firma disponovala kapacitou na téměř 12 milionů aut a snížení o dva miliony jednotek už podle vedení z velké části dosáhla.
Vedení firmy, jejíž součástí je i česká Škoda Auto, může čelit velkému konfliktu se zaměstnanci, uvedla dříve agentura AFP. Časopis Manager Magazin s odkazem na své zdroje už v červnu napsal, že Volkswagen plánuje výrazně zpřísnit opatření ke snižování nákladů.
Chystá se propuštění tisíců lidí
Celosvětově by mohlo být zrušeno až 100 tisíc pracovních míst, což je dvojnásobek proti původním plánům. Čtyřem závodům koncernu v Německu – v Hannoveru, Emdenu, Cvikově (Zwickau) a v Neckarsulmu - podle zdrojů hrozí, že budou uzavřeny.
Odborový svaz IG Metall nehodlá na uzavření čtyř závodů přistoupit. Pod heslem "Jednotní v boji za naši budoucnost" ve čtvrtek pořádal protestní akce ve všech německých závodech koncernu. Jen v samotném Wolfsburgu se podle odborů sešlo více než 400 lidí, mnozí z nich měli trubky a používali sirény.
"IG Metall stojí bok po boku s pracovníky, se vší silou se postaví proti jakémukoli dalšímu propouštění," uvedl regionální manažer IG Metall pro Berlín, Braniborsko a Sasko Jan Otto. Premiér spolkové země Dolní Sasko Olaf Lies už v červnu prohlásil, že země s plánem nesouhlasí. Dolní Sasko drží ve Volkswagenu pětinový podíl.
V absolutních číslech by propuštění 100 tisíc lidí a uzavření čtyř montážních závodů znamenalo největší restrukturalizaci v historii automobilového průmyslu. Srovnatelné změny provedl před bankrotem v roce 2009 a v jeho průběhu americký automobilový koncern General Motors. Na začátku 90. let firma také během čtyř let zrušila až 74 tisíc pracovních míst a uzavřela nebo odstavila 21 závodů.
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