Chudé Česko 21: Exekuce decimují mladé lidi. Stát selhal, teprve nyní hledá cestu ven

Dříve to byly také sankce za nezaplacený svoz komunálního odpadu – čemuž před šesti lety zamezila novela zákona o místních poplatcích – a do roku 2014 třeba za neuhrazený regulační poplatek z pobytu v nemocnici, který byl před sedmi lety zrušen. Podle humanitární organizace Člověk v tísni ale exekutoři stále na dětech nebo dnes již mladých dospělých dluhy za odpad vymáhají. Stejně tak za někdejší hospitalizace.

Podle redakcí oslovených odborníků ale nejsou ani tak důležité údaje o počtu zadlužených dětí, jako spíše fakt, že mladiství vůbec mohou spadnout do dluhů, které nezavinili. „Dlužníků kvantitativně tolik není, pro mě jsou ale hlavně symbolem toho, že se ani relativně jednoduchá věc nedaří vyřešit,“ upozorňuje například sociolog Daniel Prokop s odkazem na to, že česká legislativa až do schválení březnové novely neuměla zadlužení dětí předcházet.

Oněch přibližně 100 tisíc korun Nikol dlužila čtyřem exekutorům. Dohromady měla osm exekucí. Dlužná částka se do takové výše vyšplhala v průběhu let, na začátku bylo „jen“ několik pokut v řádu stovek korun za jízdu městskou dopravou bez lístku. „Stalo se to ve věku sedm, osm, devět let,“ vypráví Nikol, kdy pokuty dostala a proč o důsledcích jako dítě neměla tušení.

„Trochu mě to šokovalo. Sotva mi bylo osmnáct, sotva jsem začala něco dělat, zjistila jsem, že mám tolik dluhů, a ještě k tomu jsem v exekuci. Nebylo to příjemné,“ vzpomíná dnes třiadvacetiletá žena z Plzně na své pocity, když se před pěti lety dozvěděla, že má na krku pohledávky okolo 100 tisíc korun. Nevěděla o nich a ani za ně nemohla. Vyrůstala s drogově závislou matkou a ta nezaplatila pokuty, které její malá dcera dostala, když byla přistižena za jízdu načerno.

Nikol říká, že měla štěstí. Kdyby Terezu Dvořákovou neznala, nevěděla by, u koho má hledat pomoc před exekutory. S matkou se Nikol ani nesnažila spojit. „Ona to věděla, ne?“ odkazuje mladá žena na neuhrazené pokuty. „Ještě když jsme u ní bydleli, tak jí přece chodily dopisy, že mám dluh. Ale ona to asi vůbec neřešila.“

Kšefty s dětskými dluhy

Nikol se chtěla tíživého břemena zbavit co nejdříve. Když se jí tedy v některém měsíci podařilo uspořit o tisícovku nebo dvě víc, částku poslala exekutorovi. Později začala žít s přítelem u jeho rodičů, tím alespoň ušetřila za nájemné.

Nikol nakonec zaplatila exekutorům ze stotisícového dluhu necelou polovinu. Když splatila 40 tisíc korun, organizaci Tady a teď se podařilo s Plzeňskými městskými dopravními podniky (PMDP) domluvit odpuštění části dluhů ve výši 20 tisíc korun. Po Nikol pak dopravní podniky chtěly zaplatit jen původní pokuty bez dalších nákladů a penále.

Organizace Tady a teď začala s plzeňským dopravním podnikem vyjednávat o smazání aspoň části dlužné částky v době, kdy po kritice firma některým dětem pohledávky odpustila, popisuje Tereza Dvořáková. Na povrch tehdy vypluly informace o tom, jak PMDP s dětskými dluhy zachází.

Podnik čelil kritice hlavně za to, že obvykle se původní pokuta v řádu stokorun vyšplhala po zásahu advokátů na mnohatisícový dluh. PMDP dluhy v letech 2010 až 2013 přeprodávaly firmě Marsa Limited sídlící v daňovém ráji na Britských Panenských ostrovech, kterou zastupovali advokáti Daniel Volopich a Tomáš Tomšíček.

Kauza Marsa Limited Od Plzeňských městských dopravních podniků odkupovala v letech 2010 až 2013 pohledávky za jízdu načerno advokátní kancelář Volopich, Tomšíček a spol., s níž měly PMDP uzavřenou smlouvu. Advokátní kancelář dluh posléze prodala firmě Marsa Limited, která neměla jasného vlastníka a sídlila v daňovém ráji na Britských Panenských ostrovech. Stejní advokáti, tedy Daniel Volopich a Tomáš Tomšíček, kteří dluhy od dopravních podniků přeprodávali do daňového ráje, pak pro firmu Marsa Limited dluh vymáhali. Tato praxe s pohledávkami do velké míry stojí za tím, proč v Plzeňském kraji žije nejvyšší počet dětských dlužníků z celého Česka. Pokuty se často šplhaly do výše desítek tisíc korun. Obchodování mezi plzeňským dopravním podnikem a Marsa Limited podrobně před dvěma lety popsal pořad České televize 168 hodin. „Dopravní podnik řadu pohledávek přeprodával přes advokátní kancelář. Ta si je podle našich zjištění a informací z médií převáděla přes firmu na Britských Panenských ostrovech. Pak se zase vracely sem. A je pravda, že tehdy legislativa zaznamenala výrazný nárůst nákladů kolem exekucí,“ uvedl tehdy náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule (TOP 09). Volopich v telefonátu s reportérem 168 hodin uvedl, že mu jméno Marsa Limited nic neříká. V roce 2012 ale v rozhovoru pro Plzeňský deník kromě jiného řekl, za jakých podmínek advokátní kancelář vykupuje pohledávky od plzeňského dopravního podniku a převádí je na firmu Marsa Limited. Spolupráce mezi PMDP a advokátní kanceláří Volopicha a Tomšíčka skončila v roce 2014 a od té doby vymáhá pokuty sám dopravní podnik. Vedení Plzně začátkem loňského roku uvedlo, že zastavilo vymáhání pohledávek od lidí, kteří jeli načerno městskou dopravou před dovršením patnácti let věku. Vlastimila Feistingerová, která se v neziskové organizaci Člověk v tísni věnuje dětským dlužníkům, potvrdila, že vymáhání bylo skutečně zastaveno. Od podzimu 2018 také děti této věkové kategorie mají v západočeské metropoli městskou dopravu zdarma, pouze musí vlastnit Plzeňskou kartu s nahraným nárokem na bezplatnou přepravu.

Po intervenci organizace Tady a teď zbývalo Nikol doplatit asi 38 tisíc korun – jednalo se o tři exekuce u jednoho exekutora, věřitelem byla firma Dry Cleaner Line. S tou se společnost Tady a teď snažila neúspěšně domluvit ještě předtím, než propukla kauza plzeňského obchodování s pohledávkami.

Společnost Tady a teď se nakonec rozhodla zkusit jinou cestu. Sepsala Nikolin životní příběh a požádala o finanční pomoc jednu nadaci, jež si přeje zůstat v anonymitě. Ta za mladou ženu uhradila 30 tisíc korun, zbývajících osm tisíc exekutor a věřitel odpustili. Od loňského roku je tak Nikol bez dluhů, které by jí komplikovaly život zvláště nyní, kdy je na rodičovské dovolené.

Naděje v nové legislativě

V budoucnu by se už do složitých finančních situací neměly další děti, potažmo mladí dospělí dostávat. Zabránit tomu má novela občanského zákoníku a občanského soudního řádu připravená ministerstvem spravedlnosti, kterou poslanci v březnu schválili ve třetím čtení. Novela říká, že vymáhání peněžitých dluhů dětí je možné jen do výše jmění nezletilého ke dni, kdy nabyl plnou svéprávnost.

Za dluhy dětí do 13 let ponese zodpovědnost zákonný zástupce. Dítě bude zodpovědné jedině v případě, že škodu způsobí úmyslně nebo je majetné a poškozený nikoliv. Dětem do 15 let pak nebude poškozený moci účtovat penále a další pokuty, které jsou právě příčinou toho, proč původně stokorunové dluhy narůstaly do mnohatisícových částek.

Novela se zpětně vztahuje na všechny dlužníky do 21 let, kteří se mohou na nová pravidla odvolat. Předlohu, pro niž začátkem března zvedlo ruku všech 101 přítomných poslanců, schválil na konci dubna i Senát. Novelu musí ještě podepsat prezident Miloš Zeman, měla by platit od července.

Hlavní autor před sedmi lety schváleného občanského zákoníku a člen Legislativní rady vlády Karel Eliáš vládnímu návrhu novely vyčítá, jakým způsobem řeší odpovědnost dítěte za spáchaný čin. Kritizuje například to, že dítě, které ještě nedosáhlo 13 let, ponese za škodu odpovědnost pouze v případě, bude-li kvalifikována jako trestný čin, což znamená, že přesáhne deset tisíc korun. Dále bude dítě za škodu odpovědné, pokud to dovolí jeho majetkové poměry. Jako příklad novela uvádí situaci, kdy dítě, které škodu způsobilo, zdědilo rozsáhlé jmění. Podrobněji to ovšem novela nespecifikuje.

Eliáš ale zdůrazňuje, že vinu za dluhy dětí nesou zejména nezodpovědní rodiče a také justice. A pokud není šance na rychlou změnu soudní praxe, považuje za efektivnější nynější úpravu zákonů. Vládní návrh je podle něho navíc kvalitnější než ten, se kterým v roce 2019 přišla skupina poslanců a jejž sněmovna neschválila.