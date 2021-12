Chudé Česko 21 mapovalo přehlížené problémy. Zde jsou příběhy těch, co nebývají vidět

Oběti systémových problémů Česka jsou často pro ostatní neviditelné. Rozhodli jsme se hledat jejich příběhy a ukazovat na nich díry v sociální záchranné síti naší země.

Poslední dekádu jako ekonomika rosteme a jako stát bohatneme. Krok za krokem se posouváme v žebříčcích kvality života a bezpečnosti blíž těm nejbohatším státům světa. Jedna skutečnost se nemění. Jak před deseti lety, tak i dnes desetina Čechů a Češek žije v Česku pod hranicí chudoby. Kvůli pandemii koronaviru by jich brzy mohlo být ještě o desetinu víc.

Česko zatím stále bohužel není schopno demonstrovat, že se o své nejchudší občany umí efektivně postarat, a pomoci jim například modernizací exekučního prostředí dostat se lépe z dluhových pastí nebo do nich v první řadě ani nepadat. Dělají to jiní? A daří se jim to?

Záměrem projektu Chudé Česko 21 je zjistit, zda se této zemi podařilo za posledních pět let přijmout kroky, které snižují chudobu, a více se soustřeďují na ohrožené skupiny, nebo zda tímto směrem Česko alespoň vykračuje. A pokud ještě ne, kde se dá najít inspirace, která by mohla fungovat i u nás.