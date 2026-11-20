Generální ředitel České televize (ČT) Hynek Chudárek bude v pátek odpoledne opět jednat s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o změně financování médií veřejné služby, aby byla i nadále zaručena jejich nezávislost a ekonomická stabilita. Sdělil to mluvčí ČT Michal Pleskot.
"Hynek Chudárek chce premiérovi přednést připomínky a požadavky na změnu návrhu zákona o České televizi, který prošel ve Sněmovně prvním čtením," dodal Pleskot.
Na minulé schůzce s Chudárkem na konci října premiér připustil jiný model financování veřejnoprávních médií, než ze státního rozpočtu, stejně jako úpravu valorizačního mechanismu z navrhovaných deseti procent kumulované inflace na stávajících šest.
Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů před tím v říjnu na nočním jednání ve Sněmovně poslala do druhého čtení návrh na zrušení rozhlasového a televizního poplatku a převedení financování České televize a Českého rozhlasu (ČRo) na státní rozpočet.
Následovala protestní stávka zaměstnanců ČT i ČRo i demonstrace na náměstích, které vyvrcholily 15. listopadu na pražské Letné.
Druhé čtení návrhu zákona, které má provázet diskuse s opozicí, by mělo být v polovině ledna.
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