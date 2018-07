Chovatelé nesmí ke zvířatům pustit nikoho, kdo mohl přijít do kontaktu s nemocí. Jinak hrozí pokuta

Chovatelé zvířat náchylných k nemocem musí zajistit, aby se k nim nepřiblížil nikdo, kdo mohl s nemocí přijít do styku například v Bulharsku a Turecku.

Praha - Chovatelé hospodářských zvířat náchylných na slintavku, kulhavku a mor malých přežvýkavců musí do odvolání zajistit, aby do jejich hospodářství nevstupovali lidé, kteří se v posledních 28 dnech pohybovali v oblastech zamořených touto chorobou.

Její ohniska jsou vyhlášena na území Evropské unie v Bulharsku, dále pak například v Turecku. Pokud to nezajistí, hrozí fyzickým osobám pokuta do 100 000 korun, podnikatelům a firmám až dva miliony korun. Do mimořádného veterinárního opatření nespadají zoologické zahrady, sdělil dnes mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Opatření se týká hlavně obchodníků se zvířaty.

Výjimku budou mít chovatelé, kteří budou vyžadovat po lidech, kteří v ohnisku mohli být, důkladnou osobní hygienu, dezinfekci obuvi a oblečení jednorázového ochranného obleku. Dopravní prostředky, které mohly ohniskem projet, se do hospodářství po řádné dezinfekci také můžou dostat bez hrozby pokuty. V praxi se budou podle Vorlíčka hospodáři nechávat dovozce zvířat podepisovat listinu, kterou se zaváže, že v ohnisku nebyl.

Veterináři před morem malých přežvýkavců chovatele varovali už o víkendu, choroba je smrtelná pro ovce a kozy. Evropská komise již zakázala dovoz malých přežvýkavců z bulharského regionu Yambol. Pro člověka nemoc není nebezpečná.

Veterináři se obávají zatažení nákazy na území České republiky. "Bezpečný je pouze nákup zdravých zvířat z oblastí a z chovů se známou nákazovou situací. V případě transportu zvířat je potřeba plánovat cestu tak, aby trasa pokud možno nevedla lokalitami s výskytem nákazy," uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Nemoc způsobuje virus příbuzný moru skotu, spalniček a psinky. Choroba se projevuje horečkou, zánětlivě nekrotickými ložisky v dutině ústní, průjmy, záněty plic a úhyny zvířat.

"Infekce se může vyskytnout u volně žijících přežvýkavců chovaných v zajetí a u velbloudů. K přenosu infekce dochází především inhalační cestou, přímým kontaktem zdravých a nemocných zvířat. Úmrtnost se může pohybovat mezi 50 a 100 procenty," dodal mluvčí. Nákaza se vyskytuje v asijských a afrických státech.