Chovatelé na Zlínsku nedostanou odškodné za poražená prasata. Mohou je sníst, vzkazuje Jurečka

před 31 minutami

Drobní chovatele v oblasti ohrožené africkým morem musí porazit prasata. S kompenzacemi pro ně ale ministerstvo zemědělství nepočítá.

Praha - Řádově desítky drobných chovatelů prasat na Zlínsku, kteří je budou muset do prosince porazit kvůli riziku šíření afrického moru prasat, nedostanou nejspíš žádnou náhradu. Jde o chovatele ve vysoce rizikové oblasti ohraničené pachovými ohradníky. Na tiskové konferenci po jednání s eurokomisařem pro bezpečnost potravin Vytenisem Andriukaitisem to řekl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Eurokomisař Českou republiku několikrát pochválil za akceschopnost a za to, že se daří chorobu držet pouze ve Zlínském regionu. Oba apelovali na širokou evropskou veřejnost, aby dodržovala zásady bezpečnosti a aby tak náhodou nedošlo k dalšímu šíření choroby.

"Bavíme se o desítkách nebo jednotkách desítek chovatelů, myslím, že to nebudou stovky," uvedl Jurečka. Podle něj zatím resort s náhradami nebo kompenzacemi za nucenou porážku prasat neuvažoval, lidé je budou moci zkonzumovat.

Nebudou se naopak muset likvidovat trpasličí prasátka v oblasti, pokud se budou chovat doma, dodal ústřední ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád. Výjimku mají také chovy prasat registrované podle plemenářského zákona.

Zatím nejsou přesně vyčíslené náklady, které stát vynaložil na boj s chorobou, podle Jurečky to může být přes deset milionů korun. Stát proplácí náklady vzniklé veterinárními opatřeními, zatím dostal 235 žádostí o náhradu ve výši 7,4 milionu korun.

Chovatelé v celém okrese Zlín nyní musí veterinářům hlásit veškeré úhyny domácích prasat, která budou následně vyšetřena na přítomnost nákazy. Chovatelé navíc budou moci přemisťovat veškerá zvířata z čeledi prasatovitých, až když jim krajská veterinární správa vydá osvědčení. Prasata určená k přemístění budou muset být během 15 dnů před přemístěním vyšetřena na africký mor prasat. Výjimka z tohoto nařízení platí pro prasata pocházející z registrovaných chovů.

Více než 40 obcí na Zlínsku, uvedených v nařízení, dále musí do 13. listopadu provést soupis všech hospodářství s chovem prasat a ten musejí obce do 15. listopadu předat krajské veterinární správě. Registrované chovy prasat v této oblasti budou muset hlásit všechny změny početních stavů prasat na hospodářství. Registrovaní i neregistrovaní chovatelé budou povinně hlásit alespoň tři dny dopředu všechny plánované porážky prasat. Osobám, které přišly v předcházejících 48 hodinách do kontaktu s divokými prasaty, se zakazuje vstup do registrovaných chovů domácích prasat.

Už déle než čtyři měsíce se daří africký mor prasat udržet na území zhruba 60 kilometrů čtverečních ohraničeném pachovými a elektrickými ohradníky, což odborníci považují za velký úspěch. Na podzim se však z důvodu říje a s tím související migrace divočáků zvyšuje riziko šíření nákazy.

Populaci divokých prasat v oblasti uvnitř ohradníků se přitom daří myslivcům a policejním odstřelovačům úspěšně snižovat. K dnešnímu dni bylo v ohnisku nákazy uloveno či odchyceno do pasti více než 270 divokých prasat. Přesto podle odhadů zbývá v oblasti ještě několik desítek kusů.

Do lesů, polí a na polní cesty ve vysoce rizikové oblasti na Zlínsku mají lidé nadále zakázaný vstup. První dva uhynulí divočáci, u kterých se později potvrdil africký mor prasat, byli nalezeni 21. a 22. června na okraji Zlína. Chorobu přenášejí volně žijící zvířata, pro lidi však není nebezpečná.