ChatGPT začne zobrazovat reklamy v dalších zemích. Změna se nejspíš dotkne i Česka

Americká společnost OpenAI začne příští týden ve svém populárním chatovacím systému ChatGPT zobrazovat reklamu rovněž v kontinentální Evropě. Firma o tom informovala v úterý na svých internetových stránkách.
Společnost OpenAI začala reklamy v ChatGPT v únoru testovat ve Spojených státech. Tento měsíc oznámila, že reklamy se již zobrazují také v Británii, Mexiku, Brazílii, Japonsku a Jižní Koreji. Reklamy se týkají pouze bezplatné verze ChatGPT Free a nejlevnější placené verze ChatGPT Go.
„Příští týden se reklamy v ChatGPT rozšíří do 31 evropských zemí, včetně Německa, Francie, Španělska, Itálie, Švédska, Dánska, Nizozemska a Rakouska,“ uvedla firma v úterý.
Seznam všech 31 zemí nicméně neposkytla. Podle informací některých médií by se rozšíření mělo týkat 30 členských zemí Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. Mělo by tak zahrnovat rovněž Českou republiku, která je součástí Evropského hospodářského prostoru.
Společnost OpenAI zdůraznila, že zadavatelé reklamy nebudou mít přístup ke konverzacím uživatelů se systémem ChatGPT a že nikdy nebude prodávat údaje uživatelů. Dodala, že reklamy jsou vždy „jasně označeny a odděleny od odpovědí ChatGPT“ a že reklama nemá na tyto odpovědi žádný vliv.
„Náš cíl je jasný: reklamy by měly být užitečné pro uživatele při dosahování jejich cílů a rozhodování a zároveň efektivní pro podniky, které s námi inzerují,“ doplnila firma.
OpenAI je průkopníkem v oblasti AI. V roce 2022 svého chatbota ChatGPT zdarma zpřístupnila veřejnosti. Systém si rychle získal popularitu a výrazně přispěl k vlně zájmu veřejnosti, médií a investorů o umělou inteligenci. Firma nyní plánuje uvést své akcie na burzu.
Mohlo by vás zajímat: Donald Trump sdílel AI video o budoucnosti Gazy, snímek měl být politickou satirou Trumpovy "megalomanské" vize.
Opozice vyklidila pole, varuje Kalousek. Popsal, co mu vadí na Babišově vládě
Někdejší ministr financí (a bývalý předseda TOP 09 i KDU-ČSL) Miroslav Kalousek poslední dobou stále častěji vstupuje do veřejné diskuse. A to nejen svými komentáři k přípravě státního rozpočtu. Pro pořad Spotlight Aktuálně.cz vystavil nelichotivé hodnocení nejen současné vládě Andreje Babiše (ANO), ale pokáral i opozici.
Na lince B metro srazilo ženu. Provoz už je obnoven
Mezi stanicemi Nové Butovice a Florenc na lince B pražského metra byl ve středu dopoledne přes hodinu přerušen provoz. Ve stanici Smíchovské nádraží metro kolem 09:15 srazilo ženu. Zraněnou si do péče převzali záchranáři, řekl mluvčí policie Jan Daněk.
Drony na Ukrajině sejmou, co se hýbe. Britové zvolili jinou strategii
Britská armáda obrací logiku dronové války naruby. Zatímco drony na Ukrajině sejmou cokoli, co se hýbe, ty britské přinášejí zraněným vojákům to, co rozhoduje o přežití: krev. Zatímco běžně čekají vojáci na evakuaci i hodiny a hrozí jim vykrvácení, teď dostanou díky dronům krev během pár minut. A k tomu specialistu na dálku, který medikovi v poli radí.
ODS a TOP 09 se v Senátu pokusí zastavit návrat EET
Senátorský klub ODS a TOP 09 bude na rozdíl od doporučení senátních výborů usilovat o zamítnutí zákona, který má od příštího roku obnovit elektronickou evidenci tržeb (EET). Výbory se shodly pouze na úpravách předlohy. Klub vládního hnutí ANO se naopak pokusí o schválení normy beze změn, uvedla ve středu jeho předsedkyně Jana Mračková Vildumetzová.
Bouře jménem Sára. Maličká Češka oškliví hvězdám tenis, i Sabalenková už si všimla
Po více než dvou letech od senzační jízdy turnajem v Madridu je Sára Bejlek znovu mezi šestnáctkou nejlepších na jednom z velkých podniků kategorie WTA 1000. Dvacetiletá tenistka v americkém Cincinnati vyřadila už tři hvězdné soupeřky a čeká ji bitva se světovou jedničkou. Hra drobné Češky fascinuje tenisovou planetu a budí stále větší respekt.