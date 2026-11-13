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Ekonomika

ChatGPT dostal vlastní peněženku, umožní AI nakupovat jménem uživatelů

ČTK
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Americká společnost OpenAI spustila novou platební funkci ChatGPT Wallet, která umožňuje jejím asistentům umělé inteligence (AI) nakupovat zboží jménem uživatelů. Služba je zatím dostupná ve Spojených státech a při každém nákupu vyžaduje potvrzení uživatele. Informovala o tom firma OpenAI.

Umělá inteligence LLM
Ilustrační foto.Foto: Shutterstock
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OpenAI novou peněženku vyvinula ve spolupráci s karetními společnostmi American Express, Mastercard a Visa. Uživatelé do ní jednou zadají údaje o své platební kartě a poté mohou asistentovi zadat, aby vyhledal zboží, které chtějí koupit.

Před zaplacením si mohou zkontrolovat vybrané zboží, celkovou cenu i kartu, ze které se má částka strhnout. Nákup následně potvrdí bezpečnostní kontrolou, například otiskem prstu nebo rozpoznáním obličeje.

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AI ani obchodník podle OpenAI nemají přístup ke skutečným údajům o platební kartě. Platební společnosti místo nich poskytnou takzvaný platební token, tedy jednorázový bezpečnostní údaj určený pro konkrétní transakci. Ten obsahuje omezené platební informace potřebné k realizaci nákupu.

Služba je určena uživatelům starším 18 let s předplatným ChatGPT Pro a platební kartou vydanou v USA. Přes asistenty označované jako dots, kteří mohou průběžně pracovat na zadaných úkolech, mohou uživatelé vyhledávat a nakupovat zboží. Při placení si zároveň zachovají dosavadní výhody spojené s kartami, například odměny za nákupy a ochranu při platbách.

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OpenAI počítá s tím, že uživatelé budou moci v budoucnu svěřit AI nákupy s větší mírou samostatnosti. Budou jí například moci předem stanovit maximální částku, kategorie zboží, které může nakupovat, nebo časové období, ve kterém může nakupovat.

Služba ChatGPT Wallet přichází v době, kdy rostoucí počet spotřebitelů zkouší využití osobních AI agentů ke správě svých kalendářů, rezervaci cest a vyřizování dalších každodenních úkolů.

Nákupy uskutečněné prostřednictvím ChatGPT Wallet by mohly být novým zdrojem příjmů pro OpenAI, ale firma uvedla, že zpočátku si z transakcí nebude brát žádný podíl. V rámci počátečního spuštění se snaží budovat vztahy s obchodníky a ukázat, že je seriózní platformou pro nákupy.

Obchodníci a prodejci se stále vyrovnávají s nástupem osobních asistentů využívajících AI. Některé společnosti se ale rozhodly těmto asistentům přístup ke svým službám odepřít.

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Letecká společnost United Airlines oznámila, že zablokuje těmto agentům přístup do svých systémů pro rezervaci letenek. Internetový obchod Amazon jim zase znemožňuje nakupovat zboží na své platformě, upozornil server zpravodajské televize CNBC.

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