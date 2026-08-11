ČEZ v pololetí meziročně zvýšil čistý zisk o deset procent na 18,1 miliardy korun

Energetická skupina ČEZ v první polovině letošního roku vydělala 18,1 miliardy korun. Čistý zisk společnosti tak meziročně vzrostl o deset procent. Přispělo k tomu zejména ukončení výběru daně z neočekávaných zisků, takzvané windfall tax.
Oproti loňsku naopak klesl provozní zisk a výnosy firmy. Vyplývá to z údajů, které v úterý ČEZ zveřejnil. Vedení společnosti zároveň navýšilo výhled hospodaření pro celý letošní rok, čistý zisk nyní očekává na úrovni 31 až 35 miliard korun.
Oproti loňsku klesly provozní výnosy ČEZ o pět procent na 159,7 miliardy Kč. O pětinu klesl rovněž provozní zisk před odpisy (EBITDA) na 59 miliard Kč. Příčinou byl podle firmy hlavně pokles realizačních cen vyrobené elektřiny. Očištěný čistý zisk, který je relevantní pro návrh dividendy, v pololetí meziročně vzrostl o sedm procent na 17,8 miliardy korun.
ČEZ v reakci na vývoj hospodaření navýšil výhled pro celoroční cíle na letošní rok. Provozní zisk nyní očekává na úrovni 109 až 114 miliard Kč, čistý zisk očištěný pak předpokládá na úrovni 31 až 35 miliard korun. Hlavními důvody pro navýšení výhledu jsou podle podniku zlepšení hospodaření v distribuci, vyšší objem výroby jaderných elektráren a růst realizačních cen výroby v důsledku krize v Perském zálivu vedoucí k růstu tržních cen energetických komodit.
"Navýšení celoročního výhledu EBITDA je důsledkem stabilního a bezpečného provozu našich výrobních zdrojů, zkrácení odstávek na jaderných elektrárnách a zlepšení výhledu segmentu Distribuce. Stabilitu a spolehlivost výrobních zdrojů i distribučních sítí chceme udržet i do budoucna. Tomu odpovídá růst investic," uvedl předseda představenstva a generální ředitel Skupiny ČEZ Daniel Beneš.
Investice skupiny tak podle něj v pololetí činily 30,2 miliardy korun, meziročně o 30 procent více. Peníze firma směřovala zejména do bezemisních zdrojů, modernizace a posílení distribučních sítí a přípravy strategických energetických projektů.
Výrobu elektřiny ČEZ meziročně navýšil o procento na 26,1 terawatthodiny (TWh), především díky silnému druhému čtvrtletí, kdy vlivem situace na trzích vzrostla výroba v klasických elektrárnách. Distribuce elektřiny v distribučním území ČEZ Distribuce meziročně vzrostla o tři procenta na 17,8 TWh, klimaticky a kalendářně přepočtená pak o 1,3 procenta.
Distribuce plynu na území skupiny GasNet vzrostla meziročně o osm procent na 36,8 TWh. Třemi procenty se projevilo chladnější počasí a zbývajících pět procent je důsledkem akvizice distributorské společnosti Gas Distribution.
Skupina ČEZ patří k největším energetickým podnikům v Česku. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií. Vláda ANO, SPD a Motoristů v minulých týdnech avizovala plán na plné ovládnutí firmy.
Stihnout ho chce v aktuálním volebním období. ČEZ v minulých týdnech založil novou dceřinou firmu ČEZ Energy, do níž plánuje vložit nevýrobní část firmy. Podle analytiků jde o první krok k zestátnění podniku.
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