ČEZ vyplatí dividendu 42 korun na akcii, mezi akcionáře rozdělí 23 miliard

Energetická společnost ČEZ vyplatí svým akcionářům dividendu z loňského očištěného zisku 42 korun za jednu akcii. Celkově tak mezi akcionáře rozdělí 23 miliard korun, stát jako většinový akcionář dostane zhruba 16 miliard korun. Rozhodla o tom pondělní valná hromada skupiny, která tak schválila návrh představenstva ČEZ. Výše dividendy odpovídá 80 procentům loňského očištěného zisku firmy.
Letos valná hromada schválila návrh představenstva ČEZ, který byl na horní hranici současného výplatního poměru dividendy ČEZ. Ten činí 60 až 80 procent z očištěného zisku.
Stejný podíl ČEZ vyplácel i loni. V roce 2023 akcionáři naopak odsouhlasili protinávrh od ministerstva financí na vyplacení 100 procent z očištěného zisku. Letos ministerstvo, které stát v roli akcionáře zastupuje, vlastní protinávrh nepodalo. Dividenda bude splatná v obvyklém termínu od 3. srpna.
Jeden z minoritních akcionářů podal protinávrh na vyplacení dividendy ve výši 50 korun na akcii. Představenstvo s tím nesouhlasilo, podle něj by taková výplata byla nad rámec dividendové politiky a mohla by ohrozit rating společnosti. Vzhledem ke schválení návrhu představenstva valná hromada o protinávrhu nehlasovala.
Loni ČEZ po schválení návrhu představenstva vyplatil dividendu 47 korun za akcii. Celkově se jednalo o 25,2 miliardy korun, stát z toho dostal 17,6 miliardy.
Dividendu začal ČEZ vyplácet od roku 2000 po dokončení jaderné elektrárny Temelín. Dosud svým akcionářům vyplatil 499,5 miliardy korun, tedy skoro půl bilionu. Stát z toho měl 349,7 miliardy korun. Dosud nejvyšší dividendu 145 Kč za akcii společnost vyplácela v roce 2023. Důvodem byl vysoký očištěný čistý zisk, který ČEZ zaznamenal během energetické krize roku 2022. Podnik tehdy na návrh státu vyplácel plný zisk 78 miliard korun.
ČEZ v loňském roce vydělal 27,4 miliardy korun. Čistý zisk společnosti meziročně klesl o 1,7 miliardy korun, tedy 5,8 procenta.
Česko vydá extremistku Liebichovou do Německa, rozhodl soud v Plzni
Pětapadesátiletou německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Liebichovou má Česko předat do Německa, kde má nastoupit do vězení. Rozhodl o tom v pondělí Krajský soud v Plzni. Liebichovou původně německé soudy odsoudily jako muže Svena Liebicha, úředně si změnil pohlaví a nyní se identifikuje jako žena.
Vojáci je nechtěli, policii se hodí. Česko kupuje vrtulníky, s nimiž létají Němci i Maďaři
Policejní letecká služba získá jedenáct nových helikoptér. Pořídí je od firmy Airbus, žádný jiný výrobce do českého tendru nabídku nepřihlásil. První z jedenácti objednaných strojů H145 dorazí v polovině roku 2028. Přesně před deseti lety přitom velmi vážně o nákupu militarizované verze těchto vrtulníků uvažovalo ministerstvo obrany. Tucet helikoptér H145M tehdy Airbus nabízel za 5,7 miliardy.
Čistka „Orbánových loutek“ drhne. Na vzdorujícího prezidenta Magyar chystá zákon
Maďarský premiér Péter Magyar po setkání s prezidentem Tamásem Sulyokem prohlásil, že vláda okamžitě zahájí právní kroky nezbytné k výměně prezidenta. Vládní strana Tisza disponuje v parlamentu ústavní většinou. Magyar označuje Sulyoka, který je ve funkci od roku 2024, za loutku předchozího premiéra Viktora Orbána.
O účasti na summitu NATO vláda možná rozhodne až po jednání Zůny, prohlásil Babiš
Vláda možná posune rozhodnutí o účasti na červencovém summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře. Premiér Andrej Babiš (ANO) na dotaz ohledně řešení sporu s prezidentem Petrem Pavlem v pondělí uvedl, že ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) bude mít ohledně summitu ještě jednání 18. a 19. června.
