ČEZ prodal domy v Hluboké firmě Limid Mohelno. Ta je nabízí dál za dvakrát vyšší cenu

Dvacet rodinných domů v Hluboké nad Vltavou prodala loni elektrárenská společnost ČEZ zpracovateli kovů Limid Mohelno. ČEZ, jehož majoritním vlastníkem je stát, za domy utržil 52 milionů korun. Firma Limid Mohelno je ale nyní prodává dál, a to za cenu více než dvakrát vyšší. V pondělí o tom informoval server iROZHLAS.cz.

Domy postavil ČEZ v roce 1995 pro manažery firmy Westinghouse, která se podílela na stavbě jaderné elektrárny v Temelíně. Podle ČEZ nebyly domy v dobrém technickém stavu a cena byla přiměřená, napsal iROZHLAS.cz.

"Výsledná prodejní cena byla dána nejvyšší nabídkou v transparentním, široce inzerovaném výběrovém řízení, kterého se účastnily i realitní společnosti s celostátní působností, a přesáhla odhadní cenu stanovenou oběma posudky," sdělil serveru mluvčí ČEZ Petr Šuleř. Znalecké posudky ale ČEZ zveřejnit nechce.

Jeden dům ČEZ prodal v průměru za 2,6 milionu korun. Limid Mohelno jich zatím prodala osm celkem za 47,4 milionu, což je v průměru 5,9 milionu korun za dům. Podle Šuleře byla hlavním problémem vlhkost zdiva. Cenu mělo ovlivnit i to, že k domům patří také okolní infrastruktura vyžadující údržbu. Náklady na její opravu ČEZ vyčíslil na několik milionů.

Server upozornil na to, že problém se zatékáním mají domy i nyní, když je prodává Limid Mohelno. Firma to zmiňuje i ve smlouvách. Z katastru nemovitostí pak vyplývá, že firma novým vlastníkům převádí i podíl na okolních chodnících, o které se tak starat nemusí. Plynovod a kabely tam pak spravuje firma, která do domů dodává plyn a elektřinu.

Menšinový akcionář ČEZ Michal Šnobr označil prodej domů za šílený. "Správa majetku ani jeho prodej nemůže u společnosti ČEZ probíhat podobným způsobem. Soukromý vlastník by se tak nikdy nezachoval. Ani ČEZ by neměl," sdělil serveru.

Podle realitního makléře Milana Černocha je rozdíl v ceně způsoben také tím, že ČEZ domy prodával dohromady, zatímco nový vlastník je prodává po jednom. V Hluboké podle něj jinak není možné dům za cenu kolem 2,5 milionu korun získat. Podle ČEZ nešlo domy prodat jednotlivě, protože k nim patřila okolní infrastruktura. Musela by být převedena na město, což Hluboká nad Vltavou podmínila opravou infrastruktury. ČEZ to odmítl.

Firma Limid Mohelno není developer, zabývá se zpracováním kovů a jejím klientem je například i elektrárna Dukovany, která patří ČEZ. Jednatel Jiří Hošek uvedl, že inzerát na prodej domů našel na internetu a jde o jeho osobní projekt.

Stát vlastní prostřednictvím ministerstva financí 70 procent akcií ČEZ.

