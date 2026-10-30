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Ekonomika

ČEZ příští rok zdraží. Dotkne se to 1,6 milionu zákazníků

ČTK
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Energetická společnost ČEZ v příštím roce zdraží 1,6 milionu zákazníků se smlouvou na dobu neurčitou dodávky energií. Cenu elektřiny bez fixace oproti letošku zvýší o 3,5 procenta, tedy přibližně o 330 korun s DPH za spotřebovanou megawatthodinu (MWh). Cena plynu vzroste o 6,5 procenta, což je asi o 180 korun s DPH za MWh. V pátek o tom informovala společnost ČEZ Prodej.

Růst cen je podle ČEZ důsledkem napjaté situace na trhu. Ilustrační snímek.
Růst cen je podle ČEZ důsledkem napjaté situace na trhu. Ilustrační snímek.Foto: Shutterstock
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Nové ceny začnou platit od začátku příštího roku. Zdražení se bude týkat stávajících i nových zákazníků bez závazku. Cenu silové elektřiny bez fixace společnost zvýší u nejběžnější sazby D02d na 4190 korun za MWh včetně DPH. Cena za dodávku plynu domácnostem bez fixace u ČEZ bude od začátku roku 1740 korun za MWh s DPH.

Růst cen je podle ČEZ důsledkem napjaté situace na trhu. „Konflikt na Blízkém východě trvá už téměř rok a situace na trzích se bohužel neuklidňuje a nevypadá, že by se měla uklidnit ani v dohledné době,“ řekl mluvčí Ondřej Svoboda.

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Připomněl, že velkoobchodní cena elektřiny na burze od začátku roku vzrostla přibližně o 75 procent a plynu o 140 procent.

V době rostoucích cen spotřebitelé podle společnosti stále častěji vyhledávají zejména stabilní dodavatele. ČEZ tak uzavírá výrazně více smluv než před íránskou krizí. „Roste i zájem o fixace, především na dva a tři roky,“ doplnil Svoboda.

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Ceníky energií postupně zdražují i další dodavatelé. V řádech stovek korun za MWh letos zvýšily ceny svých fixovaných produktů například společnosti innogy, E.ON, Pražská energetika, MND, Pražská plynárenská nebo Centropol. Někteří z nich během roku i opakovaně. Ceny fixací některých produktů na konci srpna zvyšoval i ČEZ.

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Velkoobchodní cena zemního plynu pro evropský trh se ve středu poprvé od prosince 2022 krátce dostala na úroveň 100 eur za megawatthodinu.

Energie začaly prudce zdražovat po zahájení konfliktu na Blízkém východě, který začal poslední únorový den americko-izraelským útokem na Írán.

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