Korejci, Američané a Francouzi. ČEZ dostal na stavbu bloku v Dukovanech tři nabídky

Energetická společnost ČEZ obdržela tři nabídky na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech. Zájem mají podle očekávání francouzská společnost EDF, jihokorejská firma KHNP a severoamerický Westinghouse. ČEZ nyní nabídky zanalyzuje a bude o nich s uchazeči dál jednat. Finální nabídky by zájemci měli podat do konce září příštího roku.

Ve středu o tom informovala společnost ČEZ, která má tendr na starosti. Konkrétní podmínky nabídek firma neuvedla. Nový blok by měl být dokončen do roku 2036.

Projekt by měl být největší investicí České republiky v novodobé historii, podle zástupců vlády i ČEZ má nový reaktor stát asi 160 miliard korun v cenách z roku 2020. Přesná cena bude známa až po ukončení soutěže.

"Vnímáme, že uchazeči mají silný zájem o stavbu nového jaderného zdroje v České republice. Od zahájení tendru v březnu tohoto roku vidíme pečlivou přípravu od všech uchazečů. Sestavili silné týmy na tuto zakázku, měli řadu upřesňujících dotazů, absolvovali návštěvu dukovanské lokality," uvedl ve středu člen představenstva a ředitel divize nová energetika ČEZ Tomáš Pleskač.

Do analýzy prvních nabídek uchazečů se zapojí také stát. "Moji kolegové prověřují referenční projekty všech uchazečů po celém světě a staráme se také o to, abychom zajistili co nejširší zapojení českého průmyslu do realizace projektu," uvedl dnes ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

Úvodní nabídky jsou podle ČEZ podkladem pro nadcházející vyjasňování technických a komerčních parametrů. Pro samotný výběr dodavatele však sloužit ještě nebudou. "Finální nabídky očekáváme na konci září příštího roku. Poté nabídky vyhodnotí firma Elektrárna Dukovany II ze skupiny ČEZ a následně hodnotící zprávu předloží ke schválení státu. Předpokládáme, že smlouvy budou finalizovány v roce 2024," doplnil Pleskač.

Francouzská EDF, jihokorejská KHNP a severoamerický Westinghouse projevovaly zájem o stavbu v Dukovanech už dříve, jejich nabídky tak nejsou překvapením. Stát si od nich už před zahájením aktuálního tendru vyžádal vyplnění bezpečnostních dotazníků. Cílem bylo zhodnotit všechny potenciální dodavatele a získat informace potřebné pro zajištění bezpečnostních zájmů. V minulosti se hovořilo také o zájmu ruské společnosti Rosatom a čínské firmy CGN. Ty se však nakonec stát z bezpečnostních důvodů rozhodl do tendru nepozvat.

"Jsme hrdí na to, že máme příležitost rozšířit naši dlouhodobou podporu jaderného průmyslu v České republice. Při pokračujícím směřování Česka k bezpečnější, čistší a jistější energetické budoucnosti je naše technologie AP1000 bezkonkurenční v rozsáhlé a bezpečné dekarbonizaci elektrické sítě," řekl dnes k podání nabídky prezident divize Energy Systems společnosti Westinghouse David Durham.

Česko má v současnosti šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách. Dva bloky, každý o výkonu přibližně 1000 megawattů (MW), jsou v jihočeském Temelíně. Čtyři menší bloky s výkonem 510 MW stojí v Dukovanech na Třebíčsku.

Jaderné elektrárny produkují zhruba třetinu veškeré elektřiny vyrobené v Česku. Loni dodaly Dukovany a Temelín do přenosové soustavy 30,73 terawatthodiny (TWh) elektřiny, meziročně o tři procenta více. Téměř tak vyrovnaly dosud rekordní rok 2013, kdy oba české jaderné zdroje vyrobily 30,75 TWh energie.