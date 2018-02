ČEZ má namířeno do registru smluv. Na firmu se chystá nečekaná koalice ANO, piráti a starostové

před 3 hodinami

Energetický gigant ČEZ možná bude muset zveřejňovat své smlouvy. Návrh má šanci projít sněmovnou.

Praha - Koncem února přistane poslancům na stole návrh pirátů na zrušení výjimek z registru smluv, který umožňuje veřejnou kontrolu státem ovládaných firem.

Protože se tu hraje především o zájmy mocného energetického kolosu ČEZ, který výjimku využívá a smlouvy nezveřejňuje, opoziční piráti by pravděpodobně za jiných okolností neměli mnoho šancí najít ve sněmovně spojence pro svůj záměr. Ale trefili se zrovna do doby, kdy je premiér Andrej Babiš s ČEZ na nože a nemá žádnou motivaci hájit zájmy největší polostátní akciovky.

"Návrh, aby státem ovládané firmy, do kterých politici nominují své zástupce, zveřejňovaly smlouvy, má podporu pana Babiše a neutrální stanovisko vlády. Předpokládáme, že ho podpoří i starostové. Zřejmě má tedy návrh ve sněmovně zajištěnou většinu," řekl týdeníku Ekonom spokojeně šéf pirátů Ivan Bartoš.

Návrh se ale zdaleka netýká jen ČEZ. Pokud projde, může se v Česku razantně změnit způsob, jak moc mohou občané kontrolovat stát, kraje či města při správě těch největších firem.

Pirát Babiš proti svým ministrům

Že má pirátský návrh šanci na úspěch, ukázalo už únorové zasedání vlády. Přestože novelu rušící výjimku rozcupovali vládní legislativci, ministerstvo financí i průmyslu, Babiš prosadil, aby kabinet zamítavé stanovisko normě nedal. Sám ji dokonce výslovně podpořil: "Jako protikorupční hnutí, které od samého vzniku bojuje za transparentnost, s tímto návrhem nemáme problém. ČEZ a Budvar by měly konečně začít podléhat registru smluv," prohlásil.

A podporu pirátskému návrhu potvrzuje sám i autor registru smluv, předseda poslanců starostů Jan Farský: "Odstranění výjimek z registru podporujeme, v mém původním návrhu nic takového nebylo, nebyl k tomu důvod."

Bartoš věří ve většinu ve sněmovně, byť očekává, že se ČEZ hned tak nevzdá: "Čekáme, že lobby polostátního ČEZ nelení a bude masivně lobbovat mezi poslanci, aby mohly dál fungovat penězovody v ČEZ."

Ekonom a minoritní akcionář společnosti ČEZ Michal Šnobr říká, že zrušení výjimky s takto rozehranými kartami může mít skutečně šanci na úspěch. Až dosud polostátní energetický gigant vždy dokázal o svých zájmech přesvědčit klíčové ministry a poslance. Nyní má ale proti sobě nepřátelsky naladěného premiéra a hodně poslanců, kteří se dostali do sněmovny pod heslem větší transparentnosti.

"I pro zástupce státu jakožto hlavního akcionáře nikdy nebylo vůbec jednoduché se dostat k podstatným informacím o ČEZ, natož pro ostatní akcionáře," popisuje Šnobr.

Písmeno h vadí i kontrarozvědce

Rušení výjimky v registru smluv také nahrává to, co se z pardonu - původně zamýšleného především pro energetického šampiona - stalo.

Výjimka pod písmenem h v paragrafu 3 odstavce 2 říká, že smlouvy státu, kraje či města nemusí zveřejňovat "akciová společnost, jejíž cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu".

Toho se chytly postupně i jiné firmy, protože nemusí v této dikci jít rovnou o kotované akcie na pražské burze, stačí vypsat emisi dluhopisů. Takové chování kritizovala už i poslední zpráva kontrarozvědky.

Týdeník Ekonom už na podzim přinesl jako první informaci o dluhopisech provozovatele přenosové soustavy ČEPS. Dluhopisy vydal i přepravce ČD Cargo či těsně před koncem zkušebního režimu registru smluv to stihla i Pražská plynárenská v červnu minulého roku. "Jejich jednání v některých případech hraničí s účelovostí," tvrdí analytik Transparency Interna­tional Milan Eibl.

Pokud tato výjimka dál zůstane v registru, může do budoucna zlákat i další erární akciovky.

Přesvědčování Babiše ještě nekončí

Rušení výjimky z registru smluv tak má sice podporu, ale její projednávání bude ve sněmovně nepochybně ještě určitě hodně napínavé. Babiš se sice za normu postavil a ČEZ na jeho přízeň nyní opravdu sázet nemůže, ale i on se bojí vyzrazení obchodního tajemství:

"Tyto firmy mají svůj byznys, to znamená, že by se neměly zveřejňovat smlouvy, které by mohly ohrozit jejich podnikání nebo dát výhodu jejich konkurenci. O výsledné podobě rozhodne Poslanecká sněmovna a určitě o tom bude velká debata," ke své podpoře mnohoznačně dodává Babiš.

Piráti a starostové se proto budou Babiše snažit přesvědčit, že zachovat nějaké mírné či dílčí výjimky není potřeba. "Podobné výjimky šité na míru nepodporujeme, protože zákon už legitimní důvody nezveřejnění upravuje dostatečně," tvrdí Bartoš.

Více čtěte v novém Ekonomu, který vyšel tento čtvrtek 22. února.