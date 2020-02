Storno zájezdu do Itálie lidem peníze nevrátí. Ministerstvo by muselo vyhlásit zákaz

Češi, kteří si chtěli zpříjemnit závěr zimy nebo začátek jara výletem do severní Itálie, ale kvůli šířící se nákaze koronavirem se cesty zalekli, se ve většině případů vrácení peněz za storno zájezdu nedočkají. Potvrzují to cestovní kanceláře, které oslovil on-line deník Aktuálně.cz, i ministerstvo pro místní rozvoj (MMR).

Bezpečnostní rada státu v úterý doporučila českým občanům, aby se v současné době zdrželi cest do italských regionů Lombardie a Benátsko. Jak ale upozornila například mluvčí největší cestovní agentury v Česku Andrea Řezníčková, jde pouze o doporučení, nikoliv zákaz. Storno podmínky tak dál podléhají všeobecným obchodním podmínkám daných cestovních kanceláří. Invia v úterý až do odvolání stáhla z nabídky zájezdy do Benátek a Milána.

Informace Řezníčkové jsou v souladu i s prohlášením ministerstva pro místní rozvoj. Podle resortu se zákazníci, kteří by chtěli zájezd do severní Itálie odvolat, dočkají vrácení financí, jen pokud se chystali do oblasti, která byla přímo uvalena do karantény.

"Možnost zrušení zájezdu bez zaplacení stornopoplatků se může týkat i území jiných států (než Čínské lidové republiky - pozn. red.), kde dochází k šíření onemocnění v menším měřítku, pokud by cesta nebo místo pobytu byly dotčeny karanténními opatřeními. V těchto případech může od smlouvy odstoupit také samotná cestovní kancelář," píše na svém webu MMR.

Prohlášení ministerstva potvrzuje pro Aktuálně.cz i spotřebitelská organizace dTest. Podle ní může cestující odstoupit od smlouvy jen v případě nevyhnutelných a mimořádných okolností v dané destinaci. V takovém případě může zákazník požadovat vrácení veškerých uhrazených plateb, nemá však právo na náhradu škody.

"Důvody odstoupení od smlouvy doporučujeme důkladně zvážit, protože mimořádná situace se musí vztahovat přesně na tu oblast, do které má zákazník cestovat. Pokud tomu tak není a cílová destinace je vzdálená od problematických míst, je obvykle možné dovolenou absolvovat bez omezení, a cestovní kancelář tak může za odstoupení od smlouvy naúčtovat příslušný stornopoplatek," uvedla ředitelka organizace dTest Eduarda Hekšová.

Informaci o výši odstupného (stornopoplatku) musí obsahovat každá smlouva nebo potvrzení o zájezdu. "Výše stornopoplatků bývá odstupňována v závislosti na časovém předstihu doručení odstoupení cestovní kanceláři před zahájením zájezdu," dodala Hekšová.

Jedenáct měst v karanténě

Italské úřady "uvěznily" do karantény zatím celkem jedenáct měst v Lombardii a Benátsku - mezi nimi například Codogno, Bertonico, Somaglia, San Fiorano nebo Castelgerundo.

"Cestovní kancelář Čedok se řídí výhradně informacemi poskytnutými ministerstvem zahraničních věcí (MZV). Vzhledem k tomu, že MZV vydalo doporučení, nikoliv zákaz cestovat do dané destinace, bylo by případné storno zájezdu ze strany klienta posuzováno v souladu s našimi všeobecnými smluvními podmínkami," potvrdila pro on-line deník Aktuálně.cz mluvčí Čedoku Eva Němečková to, co zaznívá i od resortu pro místní rozvoj a Hekšové.

"Vydá-li MZV zákaz vstupu do dané destinace, pak klientovi samozřejmě vrátíme plnou cenu zájezdu a nebudeme mu účtovat žádné stornopoplatky," dodala Němečková. Čedok nyní v celé Itálii žádné klienty nemá, sezonu poznávacích zájezdů startuje až na přelomu dubna a května.

Bezpečnostní rada státu vydala doporučení necestovat do severní Itálie potom, co se v několika regionech na severu země vyskytly téměř čtyři desítky případů nákazy koronavirem, nejvíce právě v Lombardii. Celkem v této jihoevropské zemi na onemocnění zemřelo dvanáct lidí a jde o stát, který je koronavirem nejvíce postižený mimo Asii. Nákaza se zatím prokázala už u více než 370 jedinců.

Cestovní kanceláře v Česku zatím zájezdy do turisticky oblíbeného severu Itálie, kam v tomto období lidé vyjíždí třeba za lyžováním, neruší.

"Zimní střediska fungují naprosto bez omezení a nedošlo v nich k žádným mimořádným opatřením ze strany italských úřadů. Ty přijaly pouze řadu preventivních opatření," sdělil mluvčí cestovní kanceláře Exim Tours Petr Kostka.

"Pokud by došlo k tomu, že by byl vydán ministerstvem zahraničí zákaz cestovat do dané destinace nebo jiné destinace, pak by byly náklady za případný zrušený zájezd vráceny. Pokud storno zájezdu provede klient nyní u destinací, kde není vydán žádný zákaz a jsou bez ohrožení, jdou náklady storna za klientem," uvedl také Kostka.

Stejně se vyjádřily i cestovní kanceláře České kormidlo a Alexandria. Ta v současné době zájezdy do Lombardie ani Benátska neposkytuje, do jiných míst v Itálii ale ano.

České kormidlo, které pořádá lyžařské zájezdy do regionu Lombardie, ale klientům vzhledem k výjimečné situaci neúčtuje přeprodání zájezdu někomu jinému. "Změny cestovních smluv a další administrativa s tímto spojená je běžně zpoplatněna, ale do odvolání bude CK České kormidlo dělat tuto agendu pro klienty zdarma," uvádí cestovka na svých webových stránkách. Podle marketingového ředitele Českého kormidla Aleše Kotka dochází až k "panickému" stornování zájezdů.

Ani CK Fischer hromadné stornování cest nechystá. "Nemyslíme si, že by bylo potřeba nějak plošně na delší dobu zájezdy rušit. Storno podmínky máme standardně uvedené ve smlouvě o zájezdu a situaci s Itálií intenzivně řešíme. Jednáme například o tom, jestli bychom klientům nabídli nějakou alternativu v podobě jiné destinace," řekl mluvčí CK Fischer Jan Bezděk. Ani podle něj není chod lyžařských center v Itálii nijak omezen.

Oproti cestovním kancelářím začaly bezplatná storna jízdenek do Itálie ve středu přijímat České dráhy. Cestující je mohou využívat na mezinárodních pokladnách dopravce. Dráhy přímé linky do Itálie neprovozují, storna jsou však možná u jízdenek s přestupem v Rakousku nebo Německu. Samotné vlakové linky zatím omezovány nejsou.

Koronavirus se poprvé objevil na konci loňského roku v čínském městě Wu-chan, odkud se postupně dostal na všechny kontinenty. Podle poslední bilance Světové zdravotnické organizace (WHO) je nyní nakažených 82 221 osob. První případy nákazy se objevily například už také v Rakousku, Německu, Dánsku nebo Finsku. Dvě oběti hlásí Francie.

