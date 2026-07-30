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Ekonomika

Cestovní kancelář BlueStyle kvůli požárům na Krétě přesouvala šest českých turistů

ČTK

Evakuace na řeckém ostrově Kréta kvůli lesním požárům se dotkla i českých turistů, cestovní kancelář BlueStyle jich přesouvala do náhradního ubytování šest. Už dnes se ale mohli vrátit do svých hotelů, protože situace v zasažené oblasti je nyní pod kontrolou. ČTK to sdělila mluvčí CK Simona Fischerová.

Two firefighters killed battling a wildfire on Greek island of Crete
Na jihu Kréty bojuje s plameny více než 200 hasičů a desítky dobrovolníků a policistů. Silný vítr ale komplikuje hašení ze vzduchu. (Kréta, 30. července)Foto: REUTERS – Stefanos Rapanis
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Ostatní CK zatím nemusely kvůli požárům na ostrově své klienty evakuovat. Ruší se ale výlety do míst zasažených živlem. CK situaci sledují a své zákazníky vyzvali, aby se řídili pokyny místních úřadů. Kvůli lesním požárům na jihu Kréty evakuovaly ve středu večer úřady podle agentury AFP na 8000 lidí z letoviska Agia Galini.

CK BlueStyle nemá podle Fischerová aktuálně v zasažené oblasti žádné další klienty a nejbližší příjezdy jsou plánovány až za několik týdnů.

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Ostatní CK zatím k takovému kroku přistupovat nemusely. „Na ostrově máme spoustu lidí, ale v zasažené oblasti naštěstí nikoho. Naši klienti nejsou požáry nijak zasaženi,“ sdělil ČTK mluvčí CK Alexandria Petr Šatný. Podobně se vyjádřila i výkonná ředitelka prodeje a marketingu CK Čedok Edita Rendlová.

Ani CK Exim Tours a CK Fischer, které sdružuje skupina DER Touristik, zatím nemusely své klienty preventivně přesouvat nebo je z ostrova evakuovat. Nechystají se ani v nejbližší době na rušení zájezdů. „Informujeme klienty, říkáme jim, aby se řídili pokyny místních autorit a aby nenavštěvovali místa, kde hoří nebo kam by se oheň mohl rozšířit,“ řekl mluvčí skupiny Jan Bezděk.

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Na jihu Kréty bojuje s plameny více než 200 hasičů a desítky dobrovolníků a policistů. Silný vítr ale komplikuje hašení ze vzduchu. Podle zástupkyně hejtmana oblasti Rethymno Marii Lioniové bylo zřejmě zničeno i několik domů, hospodářských stavení či olivových hájů. Přesné škody ale zatím nelze určit.

Požáry vypukly také na východě Kréty, v oblasti Sitia, kde už je ale mají hasiči z velké části pod kontrolou, napsala ve čtvrtek DPA. Meteorologové však předpovídají nový silný vítr.

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