Cestovní kancelář BlueStyle kvůli požárům na Krétě přesouvala šest českých turistů

Evakuace na řeckém ostrově Kréta kvůli lesním požárům se dotkla i českých turistů, cestovní kancelář BlueStyle jich přesouvala do náhradního ubytování šest. Už dnes se ale mohli vrátit do svých hotelů, protože situace v zasažené oblasti je nyní pod kontrolou. ČTK to sdělila mluvčí CK Simona Fischerová.
Ostatní CK zatím nemusely kvůli požárům na ostrově své klienty evakuovat. Ruší se ale výlety do míst zasažených živlem. CK situaci sledují a své zákazníky vyzvali, aby se řídili pokyny místních úřadů. Kvůli lesním požárům na jihu Kréty evakuovaly ve středu večer úřady podle agentury AFP na 8000 lidí z letoviska Agia Galini.
CK BlueStyle nemá podle Fischerová aktuálně v zasažené oblasti žádné další klienty a nejbližší příjezdy jsou plánovány až za několik týdnů.
Ostatní CK zatím k takovému kroku přistupovat nemusely. „Na ostrově máme spoustu lidí, ale v zasažené oblasti naštěstí nikoho. Naši klienti nejsou požáry nijak zasaženi,“ sdělil ČTK mluvčí CK Alexandria Petr Šatný. Podobně se vyjádřila i výkonná ředitelka prodeje a marketingu CK Čedok Edita Rendlová.
Ani CK Exim Tours a CK Fischer, které sdružuje skupina DER Touristik, zatím nemusely své klienty preventivně přesouvat nebo je z ostrova evakuovat. Nechystají se ani v nejbližší době na rušení zájezdů. „Informujeme klienty, říkáme jim, aby se řídili pokyny místních autorit a aby nenavštěvovali místa, kde hoří nebo kam by se oheň mohl rozšířit,“ řekl mluvčí skupiny Jan Bezděk.
Na jihu Kréty bojuje s plameny více než 200 hasičů a desítky dobrovolníků a policistů. Silný vítr ale komplikuje hašení ze vzduchu. Podle zástupkyně hejtmana oblasti Rethymno Marii Lioniové bylo zřejmě zničeno i několik domů, hospodářských stavení či olivových hájů. Přesné škody ale zatím nelze určit.
Požáry vypukly také na východě Kréty, v oblasti Sitia, kde už je ale mají hasiči z velké části pod kontrolou, napsala ve čtvrtek DPA. Meteorologové však předpovídají nový silný vítr.
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