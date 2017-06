Čeští dopravci kritizují návrh k minimální mzdě pro řidiče v EU. Výsměch, říká Hospodářská komora

před 13 minutami

Evropská komise chce předejít fenoménu takzvaných "nomádů", tedy řidičů, kteří jsou prakticky neustále na cestě po Evropě a nevracejí se do své domovské země. Pravidlo tří dnů v měsíci je ale podle českých firem příliš přísné a zkomplikuje i klasický export zboží do zahraničí.

Praha - Čeští dopravci kritizují návrh Evropské komise stanovující pravidla pro odměňování šoférů kamionů z cizích zemí. Podle něj by řidiči pracující více než tři dny mimo svou domovskou zemi měli pobírat minimální mzdu daného státu, ve kterém působí.

Podle komise se tím má předejít fenoménu takzvaných "nomádů", tedy řidičů, kteří jsou prakticky neustále na cestě po Evropě a nevracejí se do své domovské země.

Pravidlo tří dnů v měsíci je ale příliš přísné a zkomplikuje tuzemským šoférům i klasický export zboží do zahraničí, uvedl zástupce generálního tajemníka Česmad Bohemia Jan Medvěď.

"Za tři dny dnes nedojedete ani do Francie a zpátky," uvedl Medveď. Pokud by toto pravidlo začalo skutečně platit, pravděpodobně se podle něj zvýší v zahraniční dopravě prázdné jízdy, protože šoféři nebudou moci čekat na nakládku zboží pro cestu zpět. Zejména u krátkých přeprav přes hranice se některým firmám může vyplatit poslat nenaplněný kamion zpět, než šoférovi platit západní mzdu. Česmad proto prosazuje vlastní návrh, který je pro firmy mírnější. Počítá s tím, že by se řidič i s vozidlem jednou za čtyři týdny vrátil do své domovské země.

Lobovat za mírnější podobu nařízení plánuje i Hospodářská komora České republiky. Ta označila Evropskou komisí oznámené zmírnění podmínek, za kterých nemusí zahraniční firmy platit šoférům místní minimální mzdu, za výsměch. "Takové řešení rozhodně není koncem problémů českých řidičů na evropských silnicích a nejsme s ním zatím spokojeni," říká prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. Prosazování minimální mzdy pro zaměstnance zahraničních firem podle něj ničí jednotný evropský trh.

Návrhem Evropské komise se ještě bude zabývat Evropský parlament a Rada. Minimální mzdu pro šoféry zahraničních firem začalo vyžadovat v roce 2015 Německo, loni s k němu připojila Francie .