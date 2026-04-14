"Cesta do orbánovského Maďarska." Opozice slibuje vládě peklo, varuje před likvidací ČT

Bouřlivé ohlasy opozice na vládní návrh zákona o České televizi (ČT) a Českém rozhlasu (ČRo) hovoří o likvidaci veřejnoprávních médií a masivních obstrukcích, které strany chystají na parlamentní projednávání normy.
Lidovecký poslanec a člen mediálního výboru František Talíř sdělil, že frontálnímu útoku budou bránit. Pirátská poslankyně a členka výboru Andrea Hoffmanová na síti X označila návrat k rozpočtu veřejnoprávních médií do roku 2024 za překotný.
"Končí systém nezávislého financování veřejnoprávních médií v naší zemi. S tím nesouhlasíme," řekl novinářům exministr kultury Martin Baxa (ODS). Jde podle něj o velké riziko. To podle něj umocňuje i fakt, že nejsou známy podrobnosti poslaneckého návrhu, který má poplatky změnit od poloviny roku. Snížení rozpočtu pro ČT o miliardu korun podle něj znamená, že některé projekty bude třeba zrušit. Média také budou muset měnit některé své závazky. Na základě kusých informací podle něj nelze zaručit nezávislost médií. Baxa předpokládá, že obstrukce opozice sladí.
"Nevyhnutelně to zničí nezávislost obou médií. Ve Sněmovně zažije vláda peklo, 'spacáky' jsou slabý odvar," doplnil na síti X předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.
"Ředitelé ČRo i ČT již dříve avizovali, že s těmito penězi nepokryjí ani současné závazky. Podívejte se pořádně na likvidátory českých veřejnoprávních médií," napsala Hoffmanová k návrhu na snížení rozpočtu médií.
Podle předsedy STAN Víta Rakušana jde o cestu k postupnému zestátnění médií. Novinářům řekl, že nevidí důvody ke změně jejich financování. "Ani jeden z těchto návrhů neprojde bez obstrukcí, ty budou masivní. Nechci, abychom šli do orbánovského Maďarska," uvedl s odkazem na fungování médií v Maďarsku za premiéra Viktora Orbána, který po nedělních volbách končí ve vládě po 16 letech.
"Jedná se o frontální útok na ČT a ČRo. Veřejnoprávní média budeme nadále bránit všemi prostředky. Představený zákon není zákon o médiích veřejné služby, ale zákon o likvidaci veřejnoprávních médií," napsal Talíř. Expremiér Petr Fiala upozornil na síti X s poznámkou o nekonzistentních postojích na starší vyjádření ministra kultury Oty Klempíře, že Motoristé jsou za zachování poplatků.
Klempíř dnes oznámil, že místo výnosu z poplatků dostanou ze státního rozpočtu ČT a ČRo na příští rok dohromady 7,8 miliardy korun. ČT má obdržet 5,74 miliardy, přičemž letos počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun. ČRo dostane od státu 2,07 miliardy korun, letos má získat z poplatků 2,48 miliardy.
Financování bude samostatnou kapitolou státního rozpočtu a bude pravidelně valorizované o inflaci, maximálně o pět procent. Dalšími zdroji financování veřejnoprávních médií mají být výnosy z reklamy nebo prodeje práv. Na hospodaření bude dohlížet Nejvyšší kontrolní úřad.
Generální ředitelé obou veřejnoprávních médií už dříve uvedli, že se zrušením televizního a rozhlasového poplatku a převedením financování ČT a ČRo pod stát nesouhlasí.
Přijetí zákona má ještě letos předcházet poslanecký návrh, který z placení poplatků ještě letos vyloučí některé skupiny poplatníků. Jeho parametry chtějí koaliční poslanci představit na samostatné tiskové konferenci.
