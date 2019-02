Lidi hlasovat nenechám, skončilo by to jako volby, říká autor Gastromapy Hejlík

Nejprodávanější mobilní aplikace v Česku? Gastromapa Lukáše Hejlíka. Aplikace, která sdružuje tipy na zajímavé restaurace, kavárny či cukrárny a za jejímž vznikem stojí uznávaný gastro bloger.

Všechno to začalo v Jeseníku. Byly Velikonoce 2013 a Lukáš Hejlík s manželkou Veronikou tam hledali, kam zajít na jídlo. Nakonec je zlákal billboard na jeden podnik. Zkontrolovali si hodnocení na Googlu, Facebooku i TripAdvisoru - vše vypadalo slibně. Jenže realita byla zklamáním. Tehdy si Hejlík poprvé zapsal své pocity, a tak odstartovala jeho Gastromapa.

Hejlíkovy zápisky vycházely i s fotografiemi na Facebooku a zanášely se i na stále bobtnající webovou databázi. Stránky se však postupně ukázaly jako nepříliš praktické - a tak se začala chystat i mobilní aplikace.

"Lidi sledovali moje reporty, s pomalým nešikovným webem pracovali, ale na okamžitou radu na cestách z mobilu, na spontánní plánování to prostě nebylo," ohlíží se Hejlík v rozhovoru pro magazín Proč ne?!.

Aplikaci postupně chystal dva roky, po čtyřměsíčním vývoji ji nakonec stvořilo zkušené studio Funtasty. Výsledek představilo 1. února 2019 a zájem uživatelů byl velký. "GastroMappka" se rychle dostala na první místo žebříčků na českém Google Play i App Store - a to navzdory tomu, že během února je placená (99 korun), od března bude k dispozici zdarma.

"Říká se, že 80 procent Čechů má Android. Nicméně u mě ho iOS válcuje 3:1, poměr prodaných kusů je zhruba 1700:600. Což nese dva zajímavé poznatky: Češi už prostě vůbec aplikace nekupují a zřejmě platí to, že kdo si dovolí iPhone, víc utrácí za aplikace a možná i za cesty za jídlem," míní Hejlík.

Vydání přitom nijak zásadně nepropagoval, pomohla mu široká základna fanoušků na Instagramu, kde ho sleduje přes 70 tisíc lidí. "Pro 'placený měsíc' jsem se rozhodl proto, že do mě lidé poslední dva roky hučeli: 'Pěkný, ale udělej už sakra tu appku! My to klidně podpoříme.' Tak jsem jim dal tu možnost. A uvidíme, jaký nárůst bude v březnu.

Rádi bychom se dostali na 30 tisíc, což je pořád malá část lidí, kteří sledují na Facebooku Gastromapu Lukáše Hejlíka (přes 72 tisíc fanoušků)."

Ohlasy uživatelů jsou zatím převážně pozitivní. Hlavní výtky zaznívají ke kvalitě fotografií u některých podniků. "V aplikaci jsou jen prokreslené moje reporty z Facebooku. A ty nejstarší mají prostě špatné fotky," uznává Hejlík.

Při dalších návštěvách podniků se však snaží fotky aktualizovat o lepší a v aplikaci je průběžně mění. "Bohužel se nám nepodařilo do textu vepsat viditelné datum návštěvy, aby bylo aspoň jasné, ze kdy text a fotky jsou a že dnes už to může být pochopitelně jinak. Ale postupně na tom pracuju."

Někteří uživatelé by rovněž uvítali možnost vlastních recenzí, to však Hejlík umožnit neplánuje. Zakládá si na tom, že jeho aplikace se liší od Googlu, Tripadvisoru či Facebokou tím, že stojí jen na jeho poznatcích a jeho názoru.

"Když hodnotí deset tisíc lidí, nepovažuju to za výhodu. Podívejte se, jak dopadly volby. Řekněte si nahlas slovo, kolem kterého se to točí: průměr. A takové to pak zpravidla je. Dobrým to ubere, špatným přidá a je to průměr."

Zpětné vazbě se však nebrání, u každého podniku je možnost poslat mu vzkaz s tím, co se v podniku děje či kde má nějakou nepřesnost. V budoucnu plánuje, že by bylo možné se prokliknout z aplikace do diskuse na Facebooku, kde o daném místě psal.

"Chystáme také nějakou možnost sdílení. Jsem rád, když mi lidi dávají vědět, kde jim appka posloužila - a kde třeba ne. A taky možná zavedeme něco jako check-in nebo kategorii 'Navštívil jsem', ať si lidi můžou lovit," říká Hejlík.

Na podobném principu má fungovat i jeho další projekt: kniha Gastromapa365, kde si čtenáři budou moci dělat křížky do podniků, které navštíví. "A že to bude výběr. Ten nejlepší, jaký nikdy doposud nebyl!"