Český úspěch v USA. Miliardář Bednář je byznysmenem roku, díky díře v logistice

Český miliardář Jan Bednář získal ve Spojených státech prestižní ocenění podnikatel roku od mezinárodní společnosti Ernst & Young (EY). Organizátoři soutěže ho s jeho logistickou společností ShipMonk, kterou před osmi lety založil, zařadili do vítězné desítky byznysmenů napříč celými USA. Upozornil na to v pátek časopis Forbes.

Cílem soutěže EY Podnikatel roku je ukázat veřejnosti "vynikající osobní příklady na poli podnikání, které mohou být vzorem pro mladé začínající podnikatele." Vítěze vybírá nezávislá porota složená především z předcházejících národních vítězů, a protože jde o soutěž mezinárodní, platí ve všech zemích, kde se pořádá, srovnatelná hodnoticí kritéria. V Česku se koná od roku 2000.

Jednatřicetiletý Bednář se podle Forbesu řadí mezi nejmladší české miliardáře. Letos se v žebříčku nejbohatších Čechů umístil na 32. místě, jeho jmění se odhaduje na 13,8 miliardy korun.

Střední školu sice začal Bednář studovat v tuzemsku, ale dokončil ji už v USA. Na Florida Atlantic University vystudoval management informačních systémů. Během školy začal pracovat pro výrobce hodinek Prim. Založil také vlastní firmy PošliMiTo.cz a BedaBox, které zajišťovaly zasílání zboží z amerických e-shopů do Česka a pak i dalších zemí.

Logistický start-up ShipMonk založil v roce 2014. Floridská firma působí v USA, Kanadě, Mexiku, Británii a Česku a zaměřuje se zejména na menší a střední e-shopy, kterým nabízí převzetí povinností se správou objednávek či sledováním zásob ve skladu. Společnost ve svých amerických provozech zaměstnává přes 1200 lidí. Letos v srpnu firma uvedla, že bude mít v Chebu své první distribuční centrum v kontinentální Evropě.

Bednář se přitom k logistice dostal náhodou. Z USA vozil svým blízkým zboží, které nebylo v Evropě k dostání. Protože byl zájem větší, rozjel na škole zasilatelskou firmu. Později se zaměřil právě na menší americké e-shopy, kterým nikdo nechtěl poskytovat skladovací služby. Bednář toho na rozdíl od velkých nadnárodních firem dokázal využít a postavit na tom svůj miliardový byznys. "Už odmalička jsem byl podnikavý a chtěl jsem vydělávat peníze," řekl Bednář v loňském rozhovoru pro týdeník Ekonom.

"V Americe se prosazuje zvláštní způsob myšlení, kdy úspěchem není to, že postavím dobrý byznys, který vydělává peníze, ale že do firmy dokážu nalákat co nejvíc investorů, aby rychle rostla. Je to nepřirozená cesta a nemyslím si, že je správná, protože ve finále ta firma stejně musí nakonec vydělávat," dodal pro časopis Ekonom.

Hodnotu firmy ShipMonk Bednář už dříve odhadl na zhruba miliardu dolarů, tedy v přepočtu přes 22 miliard korun.