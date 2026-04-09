Český průmysl se rozjíždí pomalu, meziročně zpomaluje a zaměstnanců ubývá

Průmyslová výroba v Česku třetí měsíc za sebou zpomalila meziroční růst. V únoru se zvýšila o 1,3 procenta po lednovém revidovaném nárůstu o 2,7 procenta. Únorový výsledek podpořil kovozpracující či automobilový průmysl. Proti lednu se průmyslová produkce zvýšila také o 1,3 procenta, hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 1,6 procenta, uvedl ve čtvrtek Český statistický úřad (ČSÚ).
„Růst průmyslové výroby v únoru pokračoval. Ke kladnému výsledku nejvíce přispěly kovozpracující či automobilový průmysl. Záporným směrem vývoj nejvíce ovlivnila výroba elektřiny a plynu, kde se projevily zejména plánované odstávky v některých elektrárnách,“ uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ Radek Matějka. Růst ve výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení podle něj zčásti ovlivnilo srovnání s nízkými čísly z loňska.
Nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily o 2,5 procenta, z Česka klesly o 0,3 procenta, uvedli statistici. Meziměsíčně byla hodnota nových průmyslových zakázek nižší o šest procent zejména kvůli vysoké lednové srovnávací základně v automobilovém průmyslu.
„Meziroční růst hodnoty nových zakázek v průmyslu nejvíce ovlivnilo odvětví výroby strojů a zařízení, kde přibyly zakázky směřující například do energetiky nebo do stavebnictví,“ řekla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová. Klesla hodnota zakázek v automobilovém, chemickém, papírenském a textilním průmyslu.
V průmyslu dál ubývalo zaměstnanců. Jejich průměrný evidenční počet se v únoru meziročně snížil o 1,1 procenta. Průměrné mzdy v průmyslu byly meziročně vyšší o 6,6 procenta.
Chytré hodinky pacientům zdarma. Nový šéf VZP totálně převrací systém úhrad
Žádné čekání na razítka a nekonečné papírování. Všeobecná zdravotní pojišťovna chce urychlit vstup nových technologií do léčení. Některé pomůcky bude lidem proplácet i přesto, že ještě neprošly standardním řízením ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Jejich účinnost si chce VZP ověřovat sama, mezitím jim stanoví jen dočasnou úhradu. Začít chce s pomůckami pro pacienty se srdečním selháním.
ŽIVĚ Ukrajina a Rusko informují o mrtvých a raněných po nočních útocích
Jednu oběť na životě a šest raněných si vyžádaly ruské útoky na jihovýchodě Ukrajiny za uplynulou noc, uvedly ve čtvrtek místní úřady. Ruské drony opět zaútočily na kritickou infrastrukturu v Oděské oblasti na jihu země. O jednom mrtvém a jedné zraněné při útocích ukrajinských dronů informují i Rusové.
„To se mi vůbec nelíbí.“ Babiš vyzval Orlen a MOL ke zlevnění, prý nepochopitelně zdražovaly
Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval ve čtvrtek společnosti Orlen a MOL k výraznému zlevnění cen pohonných hmot, největší tuzemští distributoři podle něj navzdory zlevnění ropy na trhu zvýšily velkoobchodní ceny paliv o dvě koruny. Během čtvrtka proto očekává, že ceny paliv půjdou na čerpacích stanicích dramaticky dolů. Babiš to uvedl ve videu na sociální síti X.
Hrnky a kalendář s nacistickou tematikou soud uznal za pouhý přestupek
Odvolací soud zrušil tříletý podmíněný trest, který dostal ředitel nakladatelství Naše vojsko Emerich Drtina za prodej hrnků, triček či obrazů s nacistickou tematikou. Kauzu postoupil městskému úřadu k přestupkovému řízení. Na dotaz ČTK to ve čtvrtek uvedla mluvčí Obvodního soudu pro Prahu 5 Marika Zahradníčková.
Jediný správný postup, jak vyndat klíště. Možná tyhle chyby děláte taky, varují odborníci
Zakousnuté klíště je pro mnoho lidí běžnou součástí pobytu v přírodě. Méně známé už ale je, že snaha „udusit“ ho olejem či mýdlem může riziko nákazy naopak zvýšit. Odborníci proto upozorňují, že správný postup je jiný – a zásadní roli hraje především rychlost a šetrnost při odstranění.