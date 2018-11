Padělané mince s českým granátem. Mincovní obchod opět klame lidi a je agresivní

Česká obchodní inspekce (ČOI) varuje před Českým mincovním obchodem. Za poslední tři roky obdržela na tento obchod 83 stížností. Firma už dostala pět pokut v celkové výši 1,58 milionu korun.

Švýcarská firma, jejíž jednatel sídlí ve Švýcarsku, má v tuzemsku už několik let jedinou pobočku v Plzni. Podle pracovnice zákaznického servisu zásilkového obchodu Adriany Sokolové si lidé v Plzni pamětní mince ani medaile nemohou kupovat, ale jen prohlížet nebo vracet zboží, a to v pracovní dny od 08:00 do 12:00.

Dosud inspekce provedla deset kontrol. "Další správní řízení máme ještě v běhu. V drtivé většině šetřených podnětů naši inspektoři prokázali takzvanému Českému mincovnímu obchodu užití agresivní obchodní praktiky, která spočívá v zasílání nevyžádaných zásilek," uvedl ředitel České obchodní inspekce pro Plzeňský a Karlovarský kraj Jan Řezáč.

Obchod také například nepravdivě informoval spotřebitele, že kámen na pamětní minci je český granát, ačkoli to nebyla pravda.

"V tomto případě pro změnu došlo k užití klamavé obchodní praktiky," dodal.

Obchod prodává pamětní mince a medaile k různorodým tématům. A to jak prostřednictvím e-shopu www.mincovni-obchod.cz, tak i prostřednictvím letáků distribuovaných do domovních schránek. Zboží lze objednat také telefonicky. Majitelem je švýcarská společnost ANG Swiss AG.