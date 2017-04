Exportéři mají za sebou rekordní rok. Konec intervencí je nepoškodí, doufá Havlíček

před 50 minutami

Vývoz loni dosáhl rekordní výše 3,97 bilionu korun, meziročně vzrostl o 2,4 procenta. Letošní čísla budou podle ministra průmyslu a obchodu podobná a neměl by na ně mít vliv konec korunových intervencí. Jiří Havlíček čeká, že koruna v nejbližší době vůči euru podstatně neposílí. Ministerstvo stále neví, jak se na exportu podepíše odchod Velké Británie z Evropské unie. Případné zavedení cel lze čekat nejdříve za dva roky.

Praha - České firmy loni zvýšily vývoz o 2,4 procenta a dostaly tak export na rekordní úroveň téměř čtyř bilionů korun. Přes 83 procent zboží a služeb mířilo do zemí Evropské unie, téměř z třetiny do Německa. Celková bilance zahraničního obchodu v takzvaném národním pojetí skončila s přebytkem 166,4 miliard korun.

"Věříme, že loňská rekordní čísla zopakujeme i letos, čemuž zatím nasvědčují výsledky za leden a únor," říká ministr průmyslu Jiří Havlíček. Hospodářská komora očekává, že export zboží letos meziročně vzroste o čtyři procenta.

Tradičně nejvíc vyvezly tuzemské podniky do Německa, kam loni směřovaly výrobky za 1,29 bilionu korun - o tři procenta více než rokem. Podobným tempem rostl i zahraniční obchod s Rakouskem. Naopak export do Ruska klesl kvůli sankcím meziročně o zhruba pět procent.

Havlíček nečeká, že by se český vývoz do Ruska v nejbližší době podstatně zvýšil. "Pokusím se ale podpořit exportéry během chystaného jednání se svým ruským protějškem. Za 14 dní navíc podniknu s prezidentem Milošem Zemanem a skupinou podnikatelů cestu do Číny," říká ministr.

Co udělá slabší koruna?

Na vývozu se může podepsat ukončení korunových intervencí České národní banky. Ta exportérům v posledních letech garantovala kurz na hranici 27 korun za euro, což podporovalo zvýšený vývoz. S intervencemi skončila před třemi týdny, podle Havlíčka ale zatím nic nenasvědčuje tomu, že by tento krok exportéry poškodil.

"Kurz se stále drží kolem 27 korun za euro. Očekáváme, že česká měna bude dále posilovat pouze mírně, což by export nemělo nijak negativně ovlivnit," myslí si ministr, podle něhož se navíc většina vývozců na ukončení korunového závazku předem připravila. S tím souhlasí i Hospodářská komora. "Mnozí naši členové očekávají, že se kurz ustálí pod 26 korun za euro, v průměru by ale neměl být výrazně nižší než 27 korun za euro," předpokládá Ladislav Minčič z Hospodářské komory.

Asociace malých a středních podniků volá v souvislosti s koncem intervencí po zvýšené podpoře exportu ze strany státních agentur jako je CzechTrade. To však podle Havlíčka není aktuálně v plánu. "Kurz ale nadále sledujeme a o dalších postupech se radíme s jednotlivými obchodními svazy," uvádí.

Havlíček se vyjádřil i k volání Svazu průmyslu a dopravy po rychlém přijetí eura. "Na tom, že euro v budoucnu Česká republika přijme, jsme se zavázali. Tato otázka ale není na pořadu dne," říká ministr.

Vývozci do Británie budou opatrní

Export může být negativně ovlivněn také vývojem kolem brexitu, tedy vystoupení Velké Británie z Evropské unie.

"Velká Británie je pro nás čtvrtým nejsilnějším exportním trhem. Zatím ale přesně nevíme, co od zástupců Británie očekávat. Jednání o brexitu naplno začnou až po tamních červnových volbách," říká míní náměstek ministra průmyslu pro zahraniční obchod Vladimír Bärtl. "V tuto chvíli bude převládat opatrnost ze strany českých vývozců do Velké Británie i britských investorů," dodává.

Očekává se, že Velká Británie zavede vůči dovozu zboží z kontinentu cla, což by především zasáhlo české vývozce automobilů. Analytici se ale shodují, že obavy zatím nejsou na místě, protože brexit bude nejdříve dokončen v roce 2019 a do té doby by měla mezi Británii a členy EU nadále platit dohoda o volném pohybu zboží.

