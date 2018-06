Český Aeroholding loni zvýšil hrubý provozní zisk na pět miliard korun

Český Aeroholding loni zvýšil provozní zisk o 600 milionů korun. Může za to nárůst cestujících, ale i větší tržby za pronájem prostor či parkování na letišti.

Praha - Skupina Český Aeroholding (ČAH) zvýšila loni hrubý provozní zisk (EBITDA) meziročně o 14 procent na 4,9 miliardy korun. Pozitivně se na hospodaření skupiny projevily především vyšší výnosy z leteckého obchodu a z odbavení letadel, ale i z komerčních služeb jako je pronájem prostor či parkování. Firma to sdělila dnes v tiskové zprávě.

Český Aeroholding je skupinou společností, které působí v letecké přepravě a souvisejících pozemních službách. Zveřejněné výsledky se týkají ČAH, Letiště Praha, Czech Airlines Technics a Czech Airlines Handling.

Meziroční nárůst EBITDA o 600 milionů korun je podle předsedy představenstva Českého Aeroholdingu Václava Řehoře převážně odrazem hospodaření klíčového aktiva skupiny, Letiště Praha, kterému rostl počet cestujících i s tím související tržby. "K meziročnímu nárůstu hrubého provozního zisku pomohlo i efektivní řízení provozních nákladů, díky kterému jsme mohli navýšit mzdy zaměstnancům a pokračovat v plánovaných opravách letištní infrastruktury," uvedl Řehoř.

Hrubý provozní hospodářský výsledek Letiště Praha se oproti loňskému roku zvýšil o 15 procent na 4,6 miliardy korun. K pozitivnímu výsledku výrazně přispěl zejména meziroční nárůst počtu odbavených cestujících o 18 procent, díky kterému vzrostly výnosy z leteckého obchodu o 15 procent. Stejnou měrou vzrostl také zisk z komerčních aktivit, k čemuž přispělo zejména otevření nové obchodní zóny v Terminálu 1. Letiště loni zvýšilo počet pasažérů o 18 procent na 15,4 milionu.

Provozní zisk z odbavování cestujících a letadel, které na pražském letišti poskytuje Czech Airlines Handling téměř polovině leteckých společností, vzrostl o osm milionů korun na 161 milionů korun. Vyšší byl především objem handlingových služeb či odmrazování letadel.

Jedinou společností, která proti roku 2016 zaznamenala pokles, byla Czech Airlines Technics (CSAT), které se v loňském roce snížil zisk EBITDA o dva miliony korun na 125 milionů korun. CSAT v loňském roce investovala do otevření nové linky těžké údržby, což znamenalo nákup vybavení a úpravu stání, ale i nábor a zaškolení mechaniků pro tuto linku. Další významnou investicí byla také výstavba nových prostor pro traťovou údržbu, nákup náhradních podvozkových sad a také certifikace společnosti a výcvik pracovníků.

Jako úspěšné hodnotí vedení společnosti i letošní první čtvrtletí. ČAH narostly výnosy z leteckého obchodu o sedm procent. V rámci neleteckých výnosů se do aktuálních výsledků pozitivně projevil růst výnosů z pronájmu či letištních salónků, který se zvýšil o 15 procent.

"Na druhé straně se nám zvyšují mzdové náklady a pokračujeme s investicemi do bezpečnosti, moderních technologií a zvyšování kapacity stávajících terminálů. To vše se promítne do celoročního výsledku," uvedl Řehoř.

Český Aeroholding prochází v letošním roce transformací. Vláda v květnu rozhodla o jeho fúzi s dceřinou společností Letiště Praha, která se stane nástupnickou firmou a ČAH po sloučení jako samostatný podnik zanikne. Ke sloučení došlo zpětně k 1. lednu 2018. Letiště bude jako nástupnická společnost zapsána v obchodním rejstříku od srpna.