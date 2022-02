Aeroflot už v Česku nepřistane. Ruské aerolinky mají zákaz využívat tuzemská letiště

Česko zakáže od páteční půlnoci přílety a odlety všech ruských leteckých dopravců na tuzemská letiště. Opatření česká vláda přijala v součinnosti s Polskem. Novinářům to řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). V současnosti do Prahy létají dopravci Aeroflot a Rossiya Airlines do Moskvy a Petrohradu.

Kupka v pátek řekl, že ministerstvo už dva dny nevydává povolení pro nepravidelné lety ruských dopravců. Od páteční půlnoci tak rozšíří zákaz i pro pravidelné linky. Ministr také upozornil na to, že stát opatření koordinuje společně s Polskem. "Týká se to všech ruských dopravců," zdůraznil Kupka. Do Ruska z Česka létají podle letového řádu pražského letiště například také ČSA, pro ně by však zákaz platit neměl. Česká a Polská republika společně omezují od půlnoci letecký provoz na území obou zemí pro ruské dopravce; ruští dopravci nebudou moci přilétat a odlétat do/z ČR. Opatření začne platit od půlnoci z 25. na 26. února. pic.twitter.com/pdJeHbsuAR — Ministerstvo dopravy (@min_dopravy) February 25, 2022 Ministr také připomněl, že sankce EU omezují také na území unie opravy a údržby letadel ruských dopravců. "To znamená jasný signál i z hlediska bezpečnosti," dodal. Související Ruské peníze ne. Schalke odstraní jméno sponzora, Manchester vypoví smlouvu Aeroflotu Polský premiér Mateusz Morawiecki dnes sdělil, že země uzavře svůj vzdušný prostor letadlům, která patří ruským leteckým společnostem. Varšava tento krok podnikla v souvislosti s krizí na Ukrajině, proti které ve čtvrtek ráno Rusko zahájilo vojenskou operaci. Velká Británie ve čtvrtek s okamžitou platností zakázala přistávat strojům Aeroflotu na svém území. V reakci na to Moskva dnes zakázala britským leteckým společnostem vstup do ruského vzdušného prostoru. Zákaz se vztahuje také na lety nad ruským územím. Ruský vzdušný prostor je přitom důležitý pro letecké spojení mezi Evropou a Asií.