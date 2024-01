Takhle ne. Česko žádá Evropskou komisi, aby urychleně snížila počet kontrol zemědělců

Česká republika žádá Evropskou komisi, aby snížila počet kontrol zemědělců. Se zavedením satelitního sledování půdy mělo kontrol ubýt, v loňském roce se ale jejich počet naopak zdvojnásobil, což je podle ministra zemědělství Marka Výborného nepřijatelné. Český návrh, který se bude řešit na setkání unijních ministrů zemědělství v Bruselu, podepsalo 17 členských zemí.

Jde o problém napříč celou Evropou, řekl k tomu Výborný. Kontroly toho, co zemědělec na dané ploše zasel, jsou potřebné, aby státy mohly proplácet přímé platby na plochu. A kvůli nárůstu administrativy jsou některé platby zpožděny.

Podle Výborného ale nyní úředníci nemohou jednat jinak, protože možná kontrola ze strany evropských auditorů by zjišťovala, zda provedli tolik kontrol, kolik jich provést měli. Nástroje precizního zemědělství jsou přitom dnes velmi dobře dostupné, míní český ministr a připomněl, že satelitní snímkování je časté, pravidelné a s velmi dobrým rozlišením.

"Je to situace, která je bohužel velmi absurdní a nevysvětlitelná zemědělské veřejnosti," řekl Výborný. "Loni jsme zavedli satelitní sledování půdy po celé Evropě právě proto, abychom zjednodušili život zemědělcům, abychom ubrali počty kontrol. Bohužel situace v druhém pololetí loňského roku byla přesně opačná, počet kontrol v rámci celé Evropy se zdvojnásobil," dodal s tím, že je to pro něj "neakceptovatelné".

Evropská unie podle něj přešla na satelitní sledování půdních bloků, tedy toho, co je kde zaseto, zda skutečně pšenice, kukuřice, řepka či podobně. V důsledku toho neměly pokračovat fyzické kontroly na místě. "Situace je ale nyní přesně opačná, začali jsme kontrolovat, jestli to náhodou ten satelit nesnímá špatně," uvedl Výborný. Konkrétně v roce 2022 bylo kontrol zhruba 5300, zatímco v loňském roce již 9700.

Česko nyní žádá po Evropské komisi, aby upravila své metodiky a kontrol ubylo. "Doufám, že se ta situace napraví v řádu týdnů. Cíl je jednoduchý, musí to být do okamžiku, než zemědělci v Evropě vyjedou do polí. Jinak by to skutečně způsobilo velké problémy," dodal Výborný.