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Ekonomika

Česko v prvním pololetí získalo z EU o 38,2 miliard korun víc, než do ní odvedlo

ČTK

Česko v prvním pololetí získalo ze zdrojů Evropské unie o 38,2 miliardy korun víc, než odvedlo do unijního rozpočtu. Ve středu o tom informovalo ministerstvo financí. Kladnému saldu přispěly příjmy ze strukturálních fondů, peníze ze společné zemědělské politiky i příjmy z Evropského plánu na podporu oživení NextGeneration EU.

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Loni v prvním pololetí byla takzvaná čistá pozice vůči unii 24 miliard korun. (Ilustrační foto)Foto: Jakub Plíhal
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Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) označila pololetní výsledek za pozitivní. Vyzdvihla meziroční zvýšení čisté pozice. „U příjmů z evropského rozpočtu k tomuto trendu přispívá zejména kohezní politika, kde z hlediska průběžných plateb od Evropské komise jsme ve srovnání s ostatními členskými státy EU druhým nejlépe čerpajícím státem z evropské sedmadvacítky,“ uvedla.

Česko v prvním pololetí odvedlo do unijního rozpočtu 45,8 miliardy korun a získalo z něj 65,7 miliardy korun. Z toho 42,7 miliardy korun byly příjmy ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti. Platby společné zemědělské politiky EU přinesly Česku 23 miliard korun.

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Z Evropského plánu na podporu oživení NextGeneration EU (NGEU), tedy mimo standardní unijní rozpočet, získalo Česko v prvním pololetí 18,3 miliardy korun. Unijní program NextGeneration EU rozděluje více než 800 miliard eur (přes 20 bilionů korun) mezi členské státy EU na obnovu hospodářských a sociálních škod po koronavirové pandemii. Česko peníze využívá v Národním plánu obnovy, kterým cílí na podporu rozvoje české ekonomiky.

Od svého vstupu do EU v roce 2004 odvedlo Česko do evropského rozpočtu 1,05 bilionu korun a získalo z něj 2,18 bilionu korun. Při započtení příjmů z NGEU byly příjmy z evropských zdrojů 2,39 bilionu korun. Celkové kladné saldo za dobu členství v unii tak dosahuje 1,4 bilionu korun.

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Vývoj tzv. čisté pozice (rozdíly mezi příjmy z EU a odvody do ní) u ČR:

Rok

mld. Kč

2004

7,3

2005

2,0

2006

6,9

2007

15,2

2008

23,8

2009

42,3

2010

47,9

2011

30,8

2012

73,1

2013

84,8

2014

75,3

2015

150

2016

80,6

2017

56

2018

44,7

2019

70

2020

85,4

2021

88,7*

2022

64,3*

2023

89,5*

2024

84,5*

2025

77,9*

1. pololetí 2026

38,2*

*včetně příjmů z Evropského plánu na podporu oživení NextGeneration EU (NGEU)

Zdroj: Ministerstvo financí

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