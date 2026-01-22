Česko v EU ve využívání solární a větrné energie výrazně zaostává za ostatními státy

Česko dál v EU výrazně zaostává za většinou států ve využívání solární a větrné energie. Zatímco v unii měla výroba elektřiny ze slunce a větru loni podíl dohromady 30 procent a poprvé překonala zastoupení fosilních zdrojů, v Česku tento podíl činil 6,6 procenta.
Tempo růstu podílu solárů v Česku v poslední době zpomaluje, ještě horší je situace u větrné energetiky. Vyplývá to z analýzy institutu Ember.
Výroba elektřiny ze slunce loni v Česku vzrostla na 4,4 terawatthodiny (TWh), v roce 2020 to bylo 2,3 TWh. Podíl fotovoltaických elektráren na produkci se sice za posledních pět let více než zdvojnásobil na loňských šest procent, tempo růstu ovšem podle analýzy v poslední době uvadá.
„Přestože výroba ze solární energie v roce 2025 vzrostla přibližně o 0,8 TWh, meziroční nárůst jejího podílu byl nižší než v roce 2024. To je znepokojivé, protože Česko má stále značný nevyužitý solární potenciál a zůstává pod průměrem EU ve využívání obnovitelných zdrojů,“ uvedla analytička think-tanku Ember Tatiana Mindeková.
Bez obnovení tempa růstu podle ní hrozí, že dosavadní pokrok nepovede k hlubší proměně energetického mixu. „Česko v transformaci energetiky zůstane pozadu za vývojem v EU,“ varovala Mindeková.
Ještě výrazněji Česko zaostává ve využití větrné energie. Její podíl na tuzemské výrobě dlouhodobě stagnuje kolem jednoho procenta. Průměr v EU přitom loni činil skoro 17 procent.
Kombinace větru i slunce je přitom podle analýzy velmi účinná. „Když na jaře 2025 foukal slabý vítr, solární elektrárny to vykompenzovaly – a podíl obnovitelných zdrojů v EU zůstal stabilní. Česko ale tuto pojistku nemá. Máme jen fotovoltaiku – zatímco větrná energetika u nás stagnuje. Přitom právě vítr je klíčem k levnější elektřině,“ uvedl Jiří Beranovský z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT).
V Evropě podle analýzy podíl větrné a solární energie neustále stoupá. Například výroba ze slunce vzrostla čtvrtý rok po sobě o více než pětinu. Loni fotovoltaiky vyrobily dohromady 13 procent elektřiny v EU. Podle studie tak překonaly podíl uhlí nebo vodní energetiky.
Meziroční nárůst výroby z fotovoltaik přitom zaznamenaly všechny země EU. Obnovitelné zdroje celkově pak měly podíl na výrobě ve výši 48 procent. Naopak využití uhlí pokračovalo v poklesu a v roce 2025 se jeho podíl snížil pod deset procent, dosud nejméně.
Dokumenty k ukončení války na Ukrajině jsou takřka hotové a Rusko musí být připraveno tuto válku ukončit. V projevu na Světovém ekonomickém fóru (WEF) ve švýcarském Davosu to dnes prohlásil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který předtím zhruba hodinu jednal s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
