Česko už získalo z EU o téměř 700 miliard korun více, než zaplatilo. Loni si polepšilo o 55 miliard

před 5 hodinami

Česká republika loni obdržela z unijního rozpočtu 97,9 miliardy korun a odvedla do něj 42,4 miliardy korun.

Praha - Česká republika loni získala z rozpočtu Evropské unie o 55,4 miliardy korun více, než do něj odvedla. Informovalo o tom ministerstvo financí. Předloni takzvaná čistá pozice ČR činila 80,6 miliardy korun.

Snížení čisté pozice ve srovnání s předchozími roky je podle ministerstva způsobeno tím, že do let 2015 a 2016 se koncentrovaly platby z dočerpávaného programového období 2007 až 2013, zatímco v roce 2017 již převážnou většinu příjmů z EU tvořily příjmy z nově nabíhajícího programového období 2014 až 2020.

ČR loni obdržela z unijního rozpočtu 97,9 miliardy korun a odvedla do něj 42,4 miliardy korun. Česko tak zůstalo stejně jako v předchozích letech čistým příjemcem peněz z EU.

Příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti loni činily 64,1 miliardy korun. Příjmy ze Společné zemědělské politiky byly 29,4 miliardy korun, z toho přímé platby 22,5 miliardy korun.

Celkově od vstupu do EU v květnu 2004 tak ČR do konce roku 2017 zaplatila do rozpočtu EU 515,8 miliardy korun a získala z něj 1,211 bilionu korun. Celkem Česko dosud získala z EU o 695,5 miliardy korun více, než do něj odvedlo.

Stejně na tom jsou podle posledních údajů Evropské komise z roku 2016 země, které vstoupily do EU v roce 2004 s Českem. Naopak objem odvodů nad příjmy převažuje u původních zemí EU, jako jsou Německo, Francie, Itálie nebo Velká Británie.

V roce 2016 bylo největším přispěvatelem do unijního rozpočtu Německo, které odvedlo o 11 miliard eur (zhruba 279 miliard korun) více, než z něj dostalo. Největším příjemcem peněz bylo Polsko, které získalo z rozpočtu EU o sedm miliard eur více, než do něj odvedlo.

Rozdíly mezi příjmy z EU a odvody ČR do ní: