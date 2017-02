Česko už není rozvinutým trhem, rozhodla americká banka. Dobrá zpráva, říká analytik

před 32 minutami

Banka JPMorgan přeřadí české státní korunové dluhopisy ze skupiny rozvinutých trhů mezi rozvíjející se země. Důvodem je nízký HDP na obyvatele, respektive oslabení koruny. "Co se může na první pohled zdát jako nepříjemnost, je ve skutečnosti příznivou zprávou pro české státní dluhopisy," reaguje ale český analytik.

Praha - Americká banka JPMorgan vyřadí české státní korunové dluhopisy ze svých indexů rozvinutých trhů a zařadí je od dubna mezi dluhopisové indexy rozvíjejících se zemí GBI-EM.

Banka ve sdělení klientům podle agentury Reuters uvedla, že toto rozhodnutí přijala poté, co hrubý národní produkt Česka na hlavu zůstal tři roky po sobě pod hranicí vyžadovanou pro rozvinuté trhy. Podle JPMorgan by měl tento krok posílit poptávku po českých dluhopisech.

Banka řídí světově nejpoužívanější dluhopisové indexy pro rozvíjející se trhy a indexy GBI-EM sledují fondy, které mají ve správě kolem 207 miliard dolarů (5,3 bilionu korun).

České korunové dluhopisy vstoupí do indexů GBI-EM od 28. dubna s váhou 3,3 procenta. V odpovídajícím poměru se pak sníží váhy dluhopisů Polska, Turecka a Jihoafrické republiky, uvedla banka.

Může za to kurz koruny

"Co se může na první pohled zdát jako nepříjemnost, je ve skutečnosti příznivou zprávou pro české státní dluhopisy," říká ekonom Komerční banky Marek Dřímal. "Mnoho světových fondů investuje peníze podle zařazení dluhopisů do různých skupin. V rámci rozvinutých zemí měly české dluhopisy jen velmi malou váhu, poptávka po nich proto nebyla velká. Nyní po přesunu do skupiny rozvíjejících se zemí má Česko váhu mnohem větší, zájem o vládní dluhopisy se proto paradoxně zvýší," vysvětluje.

Důvodem českého pádu je podle něj především vliv silnějšího dolaru vůči koruně (ale i ostatním měnám včetně eura). Česká měna se proti dolaru mezi lety 2013 a 2015 propadla o téměř třetinu. Hrubý příjem na hlavu v dolarovém vyjádření, který se právě používá pro porovnávání, se proto v Česku snížil, a to navzdory růstu domácí ekonomiky měřenému v korunách.

Zájem roste díky konci intervencí

JPMorgan očekává, že v dalších měsících by měl její krok přitáhnout do nákupů českých obligací dodatečné tři až čtyři miliardy dolarů. Odchod českých dluhopisů z indexů pro rozvinuté trhy naproti tomu "žádný výraznější odliv" peněz od českých bondů znamenat nebude, protože tyto cenné papíry měly v těchto indexech váhu jen 0,17 procenta.

Zájem o české dluhopisy v posledních měsících výrazně vzrostl. Rostoucí inflace posílila očekávání, že Česká národní banka se blíží ukončení devizových intervencí, které od roku 2013 držely kurz koruny kolem 27 korun za euro. JPMorgan a další banky a analytici obecně soudí, že po ukončení intervencí by koruna mohla postupně zpevňovat.

autoři: ČTK, Ekonomika