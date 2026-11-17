Česko a USA dojednaly konečnou podobu dohody o dodávkách plynu. Dohoda by měla být podepsána v prvním čtvrtletí příštího roku. V úterý o tom informoval mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Tadeáš Provazník. Dodávky z USA mají pokrýt více než pětinu spotřeby Česka.
„Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček dojednal v úterý večer s americkým ministrem pro energie Chrisem Wrightem ve Varšavě finalizaci dlouhodobého LNG kontraktu mezi ČR a USA, který se připravuje od jeho návštěvy Spojených států na jaře tohoto roku,“ uvedl mluvčí. Dohoda má Česku zajistit dodávky na 15 až 20 let.
Na jaře Havlíček uvedl, že Česko má předjednaný dlouhodobý kontrakt na roční zarezervování 1,4 miliardy metrů krychlových plynu v terminálech v USA. ČEZ má pro zásoby plynu ze zámoří vyhrazené kapacity v terminálu v nizozemském Eemshavenu.
Konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, ochromil lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu. Tím běžně prochází asi pětina světových dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG).
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