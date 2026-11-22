V příští dekádě se v Česku začne předávat majetek nahromaděný po roce 1989 a úzká skupina dědiců získá značné jmění. Naproti tomu materiální podmínky lidí, kteří žijí z práce, se podle ekonoma Robina Maialeha z Akademie věd budou dál zhoršovat. „Daňová progrese by měla reagovat na extrémní koncentraci majetků, jejichž ekonomický rozsah už vytváří také politickou moc,“ říká.
Podle něj vydělá dědic stamilionů při konzervativním pětiprocentním zhodnocení pět milionů korun ročně, a to bez dědické daně. Z výnosu přitom odvede poměrně méně než zaměstnanec ze mzdy.
Jak Maialeh říká, právě zrušením dědické daně v roce 2013 se Česko vrátilo zpět do feudálního věku. V rozhovoru pro Ekonom vysvětluje, jak majetková nerovnost ovlivňuje demokratickou rovnováhu a proč by se Česko mělo vrátit ke zdanění dědictví a obecně k větší daňové progresi.
Je Česko zemí, kde je možné snadno vybudovat majetek?
Pokud jde o zhodnocení kapitálu, určitě ano. Máme tady spoustu výjimek. Kapitál ale chápu v širším pojetí jako něco, co slouží k další produkci bohatství. Ne každý nemovitý majetek je kapitál. Byt, ve kterém bydlím, není investicí určenou k další akumulaci kapitálu.
Pokud pomineme známé daňové ráje, jako jsou Kajmanské ostrovy, má Česká republika z vyspělých zemí mimořádně příznivé podmínky pro realizaci určitých kapitálových zisků. Otázka zní, jestli je to dobře. Já si myslím, že ne, protože daňový systém vám říká, jakou ekonomickou aktivitu oceňujete a jakou naopak zatěžujete.
A my tady máme velmi benevolentní podmínky pro držbu kapitálu i pro realizaci kapitálových výnosů, ale zároveň to musíme kompenzovat vysokým zdaněním práce. Daňový klín českého zaměstnance s průměrnou mzdou v roce 2025 činil 41,2 procenta, přitom průměr v zemích OECD je 35,1 procenta.
Kdokoli, kdo je schopný něco uspořit nebo investovat, může přece začít kumulovat majetek. To je dobře, ne?
Samozřejmě, formálně to může dělat úplně každý. Fakticky je tam ale omezení podle toho, kolik má kdo disponibilních prostředků. Čím větší množství jich investuje, tím rychlejší je zpravidla tempo jejich růstu. Ale když třeba z průměrné mzdy zbude deset tisíc měsíčně, žádné vysoké výnosnosti z nich nebudou, ty se realizují z mnohem vyšších částek.
Počkejte. I z odkládané tisícovky na penzijní spoření nebo do ETF máte za třicet let miliony korun.
No, Češi jsou národ malých střadatelů, kteří nechtějí ztrácet budoucí kupní sílu. Já mám ale na mysli ty, kteří prostřednictvím kapitálové alokace skutečně bohatnou. Máme jednu z nejvyšších majetkových nerovností ve srovnání s ostatními vyspělými zeměmi.
Z našeho výzkumu s ekonomem Filipem Červenkou navíc vyplývá, že je podobná jako ve Spojených státech, ale lidé ji dramaticky podhodnocují. Problém přece není v tom, že já mám jeden byt, někdo má tři a někdo jich má třeba deset.
Odstrašující příklad
V čem tedy?
Já vidím jeden naprosto odstrašující příklad. Máte tu třeba skupinu Zdeňka Bakaly, která držela 44 tisíc bytů. Jak v tom místě můžete demokraticky spravovat něco tak základního, jako je bytový fond? Jak tam chcete dělat regionální bytovou politiku?
Z mého pohledu má být zdanění nemovitostí progresivní podle jejich ceny a počtu. My si tu ovšem necháváme vyrůst úzkou skupinu úplně nejbohatších, kteří ovlivňují fungování veřejného života. A tam vidím ten největší problém.
Jak poznáme, že společnost jako celek bohatne? Je důležitý průměr, medián nebo rozdělení majetku mezi skupiny?
Zásadní je sledovat distribuční dopady růstu. Domácnosti, které jsou v nájmu, mají čistý mediánový majetek asi 160 tisíc korun, zatímco vlastnická domácnost bez hypotéky má medián čistého jmění 4,5 milionu.
Otázky moderní politické ekonomie už nejsou tolik o vývoji celkového bohatství, ale právě o tom, jaké skupiny bohatnou a jaké ne. Současné poznání nás přivádí k jednomu zjednodušujícímu, ale stále zobecnitelnému závěru, že celkové bohatství roste, ale čím jste bohatší, tím rychleji bohatnete.
Bohatnou hlavně nejbohatší
Bohatství všech skupin tedy roste. Co je špatně na tom, že jedna skupina roste rychleji?
Protože když roste nejrychleji úzká skupina těch úplně nejbohatších, dramaticky to zvyšuje nerovnosti a nabourávají se tím demokratické principy rovnováhy moci.
Podle World Inequality Database se podíl nejbohatšího jednoho procenta na celkovém bohatství od roku 2000 do roku 2024 zvýšil o necelých pět procentních bodů, zatímco zbytek společnosti si o stejný podíl pohoršil. Úzká elita si v Česku zkrátka přivlastňuje stále větší podíl celkového bohatství a vlastně bohatne na úkor většiny.
Do jaké míry je české bohatství dáno vlastnickým bydlením a růstem cen nemovitostí, spíš než schopností lidí vytvářet majetek investicemi a spořením?
Růst bohatství je u velké části domácností do značné míry fixovaný na rostoucí ceny nemovitostí. To znamená, že vám roste cena podkladového aktiva, aniž by se na něm cokoliv měnilo. Produkční kapacity ekonomiky zůstávají stejné jako předtím.
Není to jen otázka nemovitostí, v pasivní držbě můžete mít samozřejmě různé třídy aktiv. Cenové zhodnocení samo o sobě ovšem neposouvá ekonomiku kupředu.
Odlišné danění kapitálu a práce
Pokud peníze zhodnotím, utratím je tady, zvýším spotřebu, odvedu DPH. To je přece pro ekonomiku dobře.
To je pravda jen v omezené míře, protože nárůst cen aktiv je dnes způsobený tím, že ekonomika peníze neabsorbuje produktivnějším způsobem.
Ona rekordní míra úspor je způsobena tím, že spotřeba zaostává za růstem disponibilních příjmů nejbohatšího kvintilu, který dle ČNB tvoří 70 procent nově vytvářených úspor. Skrze tyto úspory se pak pořizují aktiva, což žene jejich ceny nahoru. Vysoký nárůst úspor nejbohatších tak může nepřímo negativně ovlivňovat třeba to, za kolik bydlí střední třída.
Proč tedy zdaňujeme kapitál jinak než práci?
Kapitál se musí zdaňovat jinak, protože má jiné vlastnosti – je administrativně a právně náročnější, má vyšší mobilitu a celou řadu dalších specifik.
Ovšem místo toho, abychom kapitálu vymezili podmínky, přizpůsobujeme se jeho tlaku. Proč nemáme časový test pro zdanění práce? Tři roky chodím do práce, dlouhodobě se snažím podílet na tvorbě bohatství ve prospěch společnosti, tak už bych měl být osvobozený.
Zní to bizarně, ale u výnosů z akcií přesně tuto logiku sledujeme. Přitom proč by jedna koruna výnosu z akcie měla být daňově zvýhodněná oproti koruně pracovního příjmu? Proč soutěžíme o vhodné podmínky pro kapitál, ale lepší podmínky práce si musíme nejprve zasloužit a pak ještě vybojovat?
Pokud se daňové břemeno nebude přesouvat od práce ke kapitálu, přičemž podíl práce na výkonu ekonomiky bude pravděpodobně klesat a podíl kapitálu spíše růst, bude to vytvářet stále větší fiskální tlak na financování veřejných statků.
Robin Maialeh
Ekonom a společenský vědec působící na Oddělení politické filosofie a výzkumu globalizace Akademie věd ČR. Zastupuje Českou republiku v European Centre for Social Welfare Policy and Research při OSN ve Vídni. V letech 2021 až 2024 zastával funkci ředitele Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (RILSA). Působil rovněž na Princeton University, Bern University of Applied Sciences a University of California, Berkeley. Zabývá se politickou ekonomií, hospodářskou politikou, kritickou teorií a metodologií vědy.
Zkuste teď dělat ďáblova advokáta. Proč stát časové testy zavedl?
Mohla za tím být idea o podpoře málo rozvinutého finančního trhu v Česku. Zároveň tady potřebujeme aspoň střednědobý kapitál. Moje hlavní otázka ale je: Kdo z toho profituje a kdo za to musí platit?
Řekněme, že budeme mít dva lidi podobného věku. Jeden zdědí 100 milionů, druhý má průměrnou mzdu. Ten první neplatí žádnou dědickou daň. Když peníze investuje, bude mít při modelovém konzervativním pětiprocentním zhodnocení průměrné kapitálové výnosy pět milionů korun ročně. Člověk, který každý den pracuje za průměrnou mzdu, bude mít desetkrát nižší roční příjem, navíc jeho ekonomická aktivita je násobně více daňově zatížena oproti pasivnímu příjmu rentiéra.
Finanční rezervy si buduje jen úzká skupina
Pokud stát zvýhodňuje dlouhodobé investování pro většinovou společnost, podporuje tvorbu kapitálu a růst. Proč by to mělo být špatné, když to lidem umožňuje budovat si finanční zabezpečení?
Fakticky je to umožněno jen úzké skupině lidí a doplácí na to širší skupina, protože daňové příjmy se musí kompenzovat zdaňováním práce. Já proti drobným střadatelům a těm, kteří se chtějí zajistit prostřednictvím finančních instrumentů, nemám vůbec nic. Jsem pro, ať je to administrativně jednoduché.
Drobným investorům bych vytvořil příznivější podmínky, protože mají jinou skladbu investic, menší schopnost nést riziko a samozřejmě i horší přístup k informacím a investičním příležitostem. Proto zpravidla nedosáhnou výnosností, které mají ti skutečně bohatí, jak ukazují mezinárodní empirické studie. U nás však požívají výhodných podmínek z nepochopitelných důvodů právě ti nejbohatší.
Co byste tedy změnil?
Určitě bych zrušil časové testy pro osvobození kapitálových zisků. Týká se to akcií, obchodních podílů, kde je test pětiletý, i investičních nemovitostí, kde dnes zpravidla platí desetiletý test. Zároveň bych zachoval zvláštní režim pro prodej vlastního bydlení.
Obecně jde o to, aby sazby více kopírovaly rozdělení příjmů a majetků na Lorenzově křivce. Daňová progrese by měla reagovat na extrémní koncentraci majetku v samotném vrcholu rozdělení. Nejde mi o člověka s domem za dvacet milionů, ale o majetky, jejichž ekonomický rozsah už vytváří také politickou moc.
Miliardářská daň
Vycházíte z návrhu Gabriela Zucmana, který chce nejbohatší danit dvěma procenty z hodnoty majetku?
Je to jedna z cest, která si zejména v Česku zaslouží intenzivní diskusi. Při mé vlastní jednoduché adaptaci Zucmanova návrhu na české poměry mi vychází orientační výnos střední varianty někde kolem 50 miliard korun. Tuto miliardářskou daň by platilo kolem sta lidí s jměním zhruba nad čtyři miliardy.
Velký kapitál ale umí odejít a ostatně tam, kde to zkusili, to i udělal.
Právě proto potřebujeme exit tax, která zabrání jednoduchému útěku před daňovou povinností, a mezinárodní koordinaci. Ostatně Spojené státy ukazují, že daňové povinnosti lze vázat i na občanství, nejen na aktuální daňovou rezidenci.
Norská zkušenost z let 2021 až 2025 ukazuje, že výrazné zvýšení zdanění majetku podnikatelů sice vyvolalo odchod části nejbohatších, ale nevedlo k prokazatelnému poklesu firemních investic, růstu bankrotů ani odlivu zakladatelů start-upů a inovátorů.
Navzdory emigraci některých miliardářů vzrostly příjmy z majetkové daně podle odhadů studie o 71,5 procenta namísto hypotetických 75 procent, což naznačuje, že krátkodobé ekonomické náklady vyššího zdanění bohatství jsou podstatně menší, než naznačuje veřejná debata. A pokud někdo chce odejít, tak ať klidně odejde, demokratické instituce se přece nenechají vydírat osobními zájmy.
Pokud se jako společnost dohodneme na podmínkách, které mají posílit princip spravedlnosti, musí je respektovat všichni. Pro jednou bychom tento princip neaplikovali jen na zubožené migranty, ale i na privilegované miliardáře, když už se zasazujeme o ty hodnoty.
Porevoluční majetek čeká předání
Jak velkou roli dnes při budování majetku hraje vlastní práce a jak velkou například dědictví?
Řekl bych, že ještě teď to není tak dramatické, jako to bude v nadcházející dekádě, kdy se budou předávat majetky kumulované po osmdesátém devátém. Dědit bude velmi úzká skupina lidí. Vzniknou velké rozdíly, na které česká společnost není úplně připravená.
Pokud se zásadně nezmění daňový systém, budeme tady mít úzkou skupinu lidí, kteří budou moci bezpracně cokoliv, zatímco podmínky pracujících se budou nadále zhoršovat při poklesu kvality a dostupnosti veřejných statků.
Pronájem nemovitostí ale není pasivní příjem. Majitel musí řešit hledání nájemníků, je tu riziko neplacení nebo škod v bytě…
V tom případě pracuje třeba i nezaměstnaný, protože si hledá práci, musí docházet na úřad práce a podrobovat se celé řadě administrativních úkonů. A to s riziky podstatně významnějšími, než je pronajímání nemovitosti.
Jinak samozřejmě, že správa nemovitosti vyžaduje určitou práci. Ale musíme oddělovat odměnu za tuto práci od výnosu ze samotného vlastnictví. Nájemník vám neplatí primárně za to, že vypisujete nájemní smlouvu, ale za přístup k nemovitosti, kterou vlastníte.
Dědictví je dnes v Česku osvobozeno od daně. Mělo by se zdanění vrátit?
Vrátit by se mělo ve velmi progresivní podobě, ale vidím v tom jiný než fiskální efekt. Česká společnost si hodně potrpí na zásluhy. Máme zakořeněnou představu, že když se člověk snaží, je pilný a chytrý, někam se vypracuje.
Ale ono je nakonec daňově mnohem výhodnější se narodit do bohaté rodiny. Jenže to neovlivníme, a proto se dědičná privilegia postupně odstraňovala. Zrušením dědické daně (koncem roku 2013 – pozn. red.) se čeští „poddaní“ vrátili zpět do feudálního věku.
Co je špatného na tom, že někdo chce pomoci svým dětem?
Není na tom špatného vůbec nic, ale bavíme se o rozsahu pomoci a o tom, jak k tomu přijdou ti, kterým nikdo, aniž by se provinili, pomoct nemůže. Takže pokud zdědíte byt po babičce, chatu, běžné úspory, ponechme klidně minimální sazby.
Ale dědit jen tak stamilionové a miliardové koncerny? Vždyť i výhra v loterii je zaslouženější, a přesto ji daníme. Do určité hodnoty bych dědictví klidně nechal zatížené jen velmi nízkou sazbou. Nad ní by nastoupilo progresivní zdanění. Přesné limity teď nedokážu říct, jde mi spíš o to prosadit způsob uvažování o progresi napříč daňovým systémem.
Ten majetek už ale někdo zaplatil ze zdaněných peněz. Proč ho danit podruhé?
Když si jdu koupit rohlík, také ho platím ze zdaněných peněz. Touto logikou bychom zredukovali daňový systém do jedné příjmové daně. Samozřejmě chápu, že lidé chtějí něco zanechat svým dětem. To bych respektoval, byť pro mě samotného je to až nezdravě silná motivace.
Má to ale znamenat, že několik budoucích generací má mít nárok na to být černým pasažérem systému, ve kterém se ani nepodílejí na financování veřejných statků? Nemyslím si, že by takový životní styl měl náš daňový systém subvencovat oproti těm, kteří každý den vstávají do práce.
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