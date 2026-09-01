Česko má stále nejnižší nezaměstnanost v EU, v červenci ale mírně vzrostla

Míra nezaměstnanosti v Evropské unii v červenci podle sezonně přepočtených údajů činila 6,1 procenta, zůstala tak na stejné úrovni jako v červnu. Ve své zprávě to v úterý uvedl statistický úřad Eurostat. Nejnižší nezaměstnanost byla v České republice, kde činila 3,3 procenta. Eurostat ale používá odlišnou metodiku než Úřad práce ČR.
Přestože je nezaměstnanost v Česku podle metodiky Eurostatu nejnižší z celé EU, proti červnu se o desetinu procentního bodu zvýšila. Druhá nejnižší nezaměstnanost byla v červenci v Polsku, kde činila 3,4 procenta, a pak ve Slovinsku a na Maltě, shodně 3,5 procenta.
V samotné eurozóně byla nezaměstnanost vyšší, a sice 6,4 procenta. To je stejná hodnota jako v červnu. Ve srovnání se stejným měsícem loni je ale nezaměstnanost v zemích platících eurem vyšší, loni v červenci činila 6,3 procenta. V celé EU byla před rokem nezaměstnanost 6,0 procenta a v Česku 2,8 procenta.
Eurostat odhaduje, že v červenci bylo v EU bez práce 13,516 milionu lidí, z toho 11,264 milionu v eurozóně. Ve srovnání s červnem se počet nezaměstnaných v EU snížil o 41 tisíc, zatímco v eurozóně zůstal beze změny. V porovnání s loňským červencem se počet nezaměstnaných zvýšil v EU o 296 tisíc a v eurozóně o 175 tisíc.
Co se nezaměstnanosti mezi mladými týče, v EU bylo v červenci bez práce 2,930 milionu lidí do 25 let, z toho 2,371 milionu v eurozóně. Míra nezaměstnanosti mladých v červenci činila v EU 15,1 procenta, což je pokles z 15,6 procenta v předchozím měsíci. V eurozóně činila 14,9 procenta, rovněž méně než 15,0 procenta v červnu. Ve srovnání s červnem se počet nezaměstnaných mezi mladými snížil v EU o 98 tisíc a v eurozóně o 26 tisíc. V porovnání s loňským červencem se však počet nezaměstnaných mladých lidí zvýšil v EU o 29 tisíc a v eurozóně o 40 tisíc.
Míra nezaměstnanosti žen v EU v červenci dosáhla 6,3 procenta, u mužů činila 5,9 procenta. U obou skupin zůstala ve srovnání s předchozím měsícem beze změny. V eurozóně činila míra nezaměstnanosti žen 6,6 procenta a mužů 6,2 procenta. Také tyto hodnoty zůstaly ve srovnání s červnem beze změny.
V případě České republiky Eurostat používá údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ), které se liší od dat Úřadu práce ČR. Podle nich se míra nezaměstnanosti v Česku v červenci zvýšila na 5,0 procenta ze 4,8 procenta v červnu. ČSÚ vychází u míry nezaměstnanosti z výběrového šetření pracovních sil, Úřad práce z počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání.
Míra nezaměstnanosti v EU v procentech, sezonně přepočtené údaje
Země
červenec 2025
duben 2026
květen 2026
červen 2026
červenec 2026
EU
6,0
6,1
6,1
6,1
6,1
Eurozóna
6,3
6,4
6,3
6,4
6,4
Belgie
6,1
6,3
6,3
6,3
6,0
Bulharsko
3,8
3,2
3,4
3,5
3,6
Česko
2,8
3,1
2,9
3,2
3,3
Dánsko
6,5
7,0
7,0
6,6
6,7
Estonsko
8,0
6,3
6,5
6,9
6,9
Finsko
9,9
10,5
10,5
10,5
10,5
Francie
7,7
8,3
8,4
8,3
8,3
Chorvatsko
4,8
4,4
4,4
4,4
4,3
Irsko
5,0
4,9
4,9
5,0
5,1
Itálie
5,9
5,5
5,4
5,8
5,8
Kypr
4,3
3,8
3,7
3,8
3,9
Litva
6,8
6,4
6,4
6,2
6,2
Lotyšsko
7,1
6,8
6,9
7,1
7,3
Lucembursko
6,4
7,1
7,0
7,1
7,1
Maďarsko
4,3
4,6
4,4
4,5
4,5
Malta
2,5
3,6
3,6
3,5
3,5
Německo
3,8
3,9
3,9
4,0
4,0
Nizozemsko
3,8
3,9
3,9
3,8
4,0
Polsko
3,1
3,3
3,4
3,4
3,4
Portugalsko
5,8
5,7
5,6
5,7
5,7
Rakousko
5,6
5,9
6,0
5,8
6,2
Rumunsko
5,9
6,8
6,7
6,8
6,4
Řecko
8,9
9,0
7,8
8,1
7,9
Slovensko
5,5
5,8
5,7
5,7
5,7
Slovinsko
3,8
4,1
4,0
3,8
3,5
Španělsko
10,6
10,2
10,2
10,1
10,0
Švédsko
8,8
8,7
8,7
8,7
8,7
Zdroj: Eurostat
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