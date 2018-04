Česko má smluvně zajištěno asi 52 procent evropských dotací, říká Dostálová

před 1 hodinou

Dostálová připomněla, že Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost má takzvanou prioritní osu na vysokorychlostní internet.

Praha - Česko má smluvně zajištěno asi 52 procent evropských dotací na programové období 2014 až 2020. Jde o 296,4 miliardy korun z celkově přidělených 568,5 miliardy korun.

Na dnešní tiskové konferenci po jednání vlády a Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF) to řekla ministryně pro místní rozvoj (MMR) v demisi Klára Dostálová (za ANO).

Řídící orgány jednotlivých programů, s výjimkou Programu rozvoje venkova, který má odlišný způsob administrace, plánují podle ní v letošním roce předložit platebnímu a certifikačnímu orgánu ministerstva financí žádosti o proplacení téměř 75 miliard korun.

"Za první kvartál letošního roku zatím byly ze strany řídicích orgánů předloženy souhrnné žádosti za 9,7 miliardy korun," uvedla Dostálová.

Radu pro ESIF zřídila vláda v roce 2013 jako poradní orgán v koordinaci pomoci poskytované Evropskou unií. Stálými členy rady jsou předseda vlády, ministři pro místní rozvoj, průmyslu a obchodu, školství, mládeže a tělovýchovy, dopravy, životního prostředí, práce a sociálních věcí a zemědělství a primátorka hlavního města Prahy.

Rada podle Dostálové dnes řešila také situaci kolem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), který spravuje ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a který byl nedávno pozastaven kvůli vysokému počtu pochybení.

Ministr průmyslu a obchodu v demisi Tomáš Hüner (za ANO) dříve uvedl, že chybné projekty v rámci tohoto operačního programu pokračují a po dobu, než je projedná Evropská komise budou hrazeny z národních zdrojů.

Dostálová dnes potvrdila, že na žadatele proto situace nebude mít žádný dopad. "Snažíme se, abychom program obnovili co nejdříve. Samo MPO říkalo, že nejdříve to vidí do září," uvedla ministryně.

Připomněla, že OP PIK má takzvanou prioritní osu na vysokorychlostní internet. "Jsou tam zdroje za 14 miliard korun. Bohužel v rámci první výzvy se přihlásily projekty pouze za 47 milionů korun," dodala. Řešením podle ní může být mimo jiné rozšíření možných příjemců na kraje a obce.

Hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček už dříve řekl, že stav čerpání evropských dotací se proti minulému období sice v Česku trochu zlepšil, avšak v této disciplíně stále Česká republika nevyniká. "Pro zlepšení systému můžeme hledat inspiraci u pobaltských zemí. Naopak odstrašujícími příklady by pro nás měly být Rumunsko a Chorvatsko," dodal.