Česko má první místní měnu. V Kyjově se platí correnty, mají podpořit tamní obchody

Projekt Corrency, který má podpořit místní obchodníky, o konce dubna funguje v Kyjově. Spuštěn byl kvůli koronavirových omezením s téměř čtyřměsíčním zpožděním. Spočívá v tom, že lidé dostanou cílenou dotaci 400 takzvaných correntů, kterou do 25. května využijí na polovinu nákupu u 40 přihlášených obchodníků.

Platit mohou pomocí občanského průkazu nebo kódu v SMS, uvedla v tiskové zprávě za projekt Barbora Vaculíková.

Pilotní projekt je pro radnici zdarma. Na jeho fungování se dotací podílelo ministerstvo průmyslu a obchodu a 800 000 korun pro obyvatele uhradila firma I, Foundation, která projekt vymyslela. Do budoucna doufá, že correnty v jiných obcích budou hradit buď evropské dotace, nebo samosprávy či například velké firmy v regionu.

"O correntovou podporu se u nás mohou přihlásit všichni občané. Věřím, že tento moderní ekonomický projekt může podpořit podnikání nejen v Kyjově a je jen otázkou času, než se do něj zapojí další města," sdělil starosta města František Lukl.

Princip Corrency spočívá v tom, že lidé dostanou cílenou dotaci a sami se rozhodnou, kde ji uplatní. Polovinu částky za nákup zaplatí correnty a druhou ze svého. Do projektu se mohou přihlásit všichni lidé s trvalým bydlištěm v Kyjově starší 18 let do naplnění kapacity 2000 lidé. Přihlášení poté získají příspěvek ve výši 400 correntů ( v hodnotě 400 Kč), které využijí u registrovaných obchodníků s provozovnou v Kyjově.

Od prosince se do kyjovského projektu přihlásilo již 1000 občanů a více než 40 kyjovských obchodníků od prodejny pečiva, potravin, lékárny, několika kaváren, restaurací, papírnictví, přes obchod s látkami, opravny aut, autoškol, po nejrůznější poskytovatele služeb, včetně kadeřnictví a masáží.

"Je dobré podporovat lidi, aby si k nám přišli nakoupit a tím zároveň podpořili nás," uvedla pro agenturu Reuters Věra Vašáková, která provozuje bistro s občerstvením nedaleko hlavního náměstí.

Používání měny není technicky složité. Účet s correnty je nutné založit online, poté se nakupující musí v obchodě prokázat občankou nebo kódem zaslaným v SMS zprávě. Obchod poté zašle zprávu opět do systému a převede si částku na svůj účet v korunách.

Česká národní banka systém podle Reuters považuje za elektronické slevové kupony, a proto ho nehodlá nijak regulovat. "V současné výjimečné situaci to může představovat vhodný nástroj," uvedl pro agenturu guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Starosta Kyjova František Lukl, který je zároveň předsedou Svazu měst a obcí, se domnívá, že systém může expandovat do dalších měst a mohl by být podle něj dotován i z fondů EU, jelikož pomáhá vyrovnat se obchodníkům s dopady pandemických opatření.