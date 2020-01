Česko je přehlcené informačními cedulemi, často jsou přitom zbytečné a nezajímavé

Naplánovat si třicetikilometrový pěší výlet českou krajinou, aniž by člověk potkal jediný informační panel, je prakticky nemožné. Velmi často jde o panely, které jsou zbytečné a obsahují nezajímavé informace. Domnívá se tak Bára Dvořáková, členka Sdružení pro interpretaci místního dědictví, které se snaží pomáhat v regionech mimo jiné právě s tvorbou panelů.

Dvořáková označila panely za zanedbané a informace ve velkém množství jsou podle ní pro turistu nestravitelné. Dvořáková informační panely kritizovala na konferenci na brněnských veletrzích cestovního ruchu Go a Regiontour.

Tvůrci by podle ní měli především upřednostnit kvalitu nad kvantitou a přemýšlet pro koho panel vytvářejí a jak ho vhodně do krajiny zakomponovat. "Často ani nemusí jít o panel, může to být lavička, kámen s malou deskou, text může být úsporný, měl by vyprovokovat zájem. Podle výzkumů víme, že panely čte jen 20 až 30 procent turistů, také se doporučuje, že text má pochopit žák sedmé třídy," uvedla Dvořáková.

Informace, které se turistovi na cestě dostanou, mají prohloubit jeho vztah k místu, kterým prochází, k jeho obyvatelům a historii.

Dvořáková po přednášce ukázala řadu příkladů, že mnozí tvůrci se doporučeními rozhodně neřídí a běžně je porušují. Jako extrémní příklad, jak nedělat panely, uvedla karlovarský lázeňský park. "Řada panelů u cesty je tak dlouhá, že na její konec ani nedohlédnete. A šok přijde, když si chcete něco přečíst, protože texty se nevztahují k místu, ale partnerům města, i škole vzdálené 30 kilometrů," komentovala špatné příklady Dvořáková.

Ukázala také příklady, jak panel dokáže zabít genius loci tím, že přebije drobnou dominantu místa, jako je křížek u cesty, jak panel slouží jako náhražka encyklopedie či učebnice, jak je text extrémně odborný a pro běžnou populaci prakticky nesrozumitelný.

Problémem jsou také panely, které byly vytvořené z dotací, a skončila u nich doba udržitelnosti. Mnohdy se o ně nikdo nestará, jsou rozbité a přestaly sloužit svému účelu. Podle Dvořákové nejde jen o český problém, ale naráží na něj i v zahraničí. "Důležité je, aby tvorba bavila tvůrce a ti aby věděli, pro koho to dělají a co chtějí říct," řekla.