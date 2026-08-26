Česko je opět mezinárodně uznanou zemí bez výskytu ptačí chřipky

Česká republika je opět mezinárodně uznanou zemí bez výskytu ptačí chřipky. Světová organizace pro zdraví zvířat (WOAH) oznámení zveřejnila na svém webu, ČTK o tom následně informovala Státní veterinární správa (SVS). Získání příznivého nákazového statusu představuje podle veterinářů podstatný krok pro uvolnění obchodu s drůbeží a drůbežími produkty se státy mimo EU.
Mezinárodní uznání je platné zpětně od 31. 7. letošního roku. Česká republika příznivý nákazový status ztratila loni 11. listopadu, kdy se ptačí chřipka objevila v komerčním chovu kachen ve Valdíkově na Třebíčsku.
V letošním roce vyhlásili veterináři v ČR postupně devět ohnisek ptačí chřipky v komerčních chovech drůbeže. Poslední potvrzené ohnisko se nacházelo v komerčním chovu kachen v Opolánkách na Nymbursku a bylo potvrzeno 25. března. Od té doby žádné další ohnisko v chovech drůbeže nepřibylo, uvedli veterináři. Za loňský rok bylo v komerčních chovech potvrzeno 11 ohnisek ptačí chřipky.
„Přes příznivý vývoj riziko nákazy trvá, a proto je důležité nadále dodržovat všechna opatření biologické bezpečnosti jako prevenci před možným zavlečením ptačí chřipky do chovů,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.
Ptačí chřipka se letos vyskytla i v malých nekomerčních chovech, dosud SVS zaznamenala 20 ohnisek. Poslední ohnisko v nekomerčním malochovu potvrdili veterináři 7. května v obci Hůrky u Nové Bystřice v okrese Jindřichův Hradec. Kromě toho byla nákaza letos potvrzena také v Zoo Praha. Výskyt nákazy v malých nekomerčních chovech ale nemá dle pravidel WOAH vliv na nákazový status země.
Ptačí chřipka je virové onemocnění zvířat, zejména ptáků, ale vyskytla se už i u prasat, psů a koček. Z volně žijících ptáků postihuje nejčastěji labutě a divoké kachny, které jsou přenašeči nemoci několik staletí a virus pro ně není tak nebezpečný jako pro drůbež.
Základním preventivním opatřením proti zavlečení ptačí chřipky je podle veterinářů chov drůbeže v uzavřených objektech a zabránění jejímu kontaktu s volně žijícími ptáky. U chovů, kde není možné zajistit umístění v uzavřeném objektu, doporučují veterináři například umístit vodu a krmivo pod přístřešek a zabránit pohybu drůbeže na vodních plochách, kde jsou volně žijící ptáci.
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