Česko je letos největším dovozcem dronů z Tchaj-wanu, ten navyšuje export

Objem vývozu dronů z Tchaj-wanu v prvním čtvrtletí přesáhl 115 milionů dolarů (asi 2,38 miliardy korun) a byl vyšší než v celém loňském roce. Zdaleka nejvíce jich směřovalo do Česka. S odkazem na údaje tchajwanského ministerstva hospodářství (MOEA) o tom v neděli informoval web Focus Taiwan. Loni bylo největším odběratelem tchajwanských dronů Polsko.
Od ledna do března Tchaj-wan vyvezl kompletní drony za 115,85 milionu dolarů. To je podle MOEA zhruba 1,2násobek celkového objemu zaznamenaného za celý rok 2025. Export do České republiky činil zhruba sto milionů dolarů, a výrazně tak překonal ostatní trhy. Polsko koupilo v prvním kvartálu drony asi za 11,75 milionu dolarů, píše Focus Taiwan.
Tchajwanský export dronů v posledních letech rychle rostl. Jeho loňská celková hodnota 93,42 milionu amerických dolarů představuje více než 20násobek oproti předchozímu roku.
Růst vývozu podpořila snaha tchajwanských firem o diverzifikaci zahraničních trhů. Podle ministerstva mu také pomáhá přesměrování poptávky na dodavatelské řetězce, které obcházejí Čínu.
Poptávku ve střední a východní Evropě ovlivnily geopolitické faktory. Od vypuknutí války mezi Ruskem a Ukrajinou země jako Česká republika, Polsko a Litva zvýšily nákup dronů dvojího užití a výdaje na obranu.
Podle ministerstva odpovídají schopnosti tchajwanských dronů požadavkům z tohoto regionu. Spolupráci se zeměmi střední a východní Evropy dál podporuje vláda v Tchaj-peji prostřednictvím veletrhů, navazování obchodních kontaktů a memorand o porozumění, dodalo MOEA.
Drony hrají v ruské vojenské invazi na Ukrajinu od roku 2022 klíčovou roli. Několikrát narušily vzdušný prostor několika členských zemí NATO včetně Polska a naposledy Rumunska.
Mohlo by vás také zajímat: Zaspali jsme. Obranu proti dronům nemá nikdo, varuje expert. Nadějí je Ukrajina
ŽIVĚ Noční útoky na Ukrajinu zabily nejméně sedm lidí, desítky dalších utrpěly zranění
Ukrajina čelila v noci na sobotu rozsáhlému útoku 619 ruských dronů a 47 řízených střel a raket, oznámilo ukrajinské letectvo s tím, že 580 donů a 30 střel bylo zneškodněno. Nejvíce obětí měl útok na Dnipro na jihovýchodě země, kde zemřelo pět lidí a dalších 34 bylo zraněno, informoval lídr Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža.
Trumpa začne zajímat válka na Ukrajině. Politik říká, proč Kyjev potřebuje volby
Nová realita je mnohem lepší než ta stará, říká k výsledkům maďarských voleb bývalý ministr zahraničí Ukrajiny Dmytro Kuleba. Po debaklu s Íránem se Trump znovu zaměří na mírová jednání s Ruskem a na Ukrajině by se měly uspořádat volby, myslí si.
Soud v Pardubicích poslal do vazby dalšího zadrženého v kauze žhářského útoku
Soud v Pardubicích poslal v neděli do vazby cizince zadrženého v Bulharsku, který je obviněný z teroristického útoku na výrobní halu zbrojovky LPP Holding. Proti vazbě muž podal stížnost. V souvislosti s tímto případem policie dosud zadržela deset lidí, řekl státní zástupce z Vrchního státního zastupitelství v Praze Jiří Richter.
ŽIVĚ Pardubice - Třinec. Strhující finále pokračuje, v Pardubicích půjde o titulový mečbol
Sledujte online přenos z pátého utkání série finále play off hokejové extraligy mezi Dynamem Pardubice a Oceláři Třinec.
Plíšková skvělým finišem rozhodla parádní bitvu. Dál jde i Lehečka a bez boje Nosková
Česká tenistka Karolína Plíšková porazila na turnaji v Madridu 7:5, 2:6 a 7:6 Elise Mertensovou z Belgie a postoupila do osmifinále. Tam se bez boje dostala i Linda Nosková po odstoupení Ljudmily Samsonovové z Ruska. Naopak Kateřina Siniaková vypadla, podlehla 3:6, 6:2 a 6:7 Catherine McNallyové z USA. Dál jde v mužském pavouku Jiří Lehečka, porazil 6:4 a 6:2 Američana Alexe Michelsena.