Česko ve třetím čtvrtletí navýšilo státní dluh. Jako jediná země Evropské unie

Německý antimonopolní úřad zahájil řízení proti internetové platební službě PayPal. Důvodem je podezření z omezování hospodářské soutěže, informovaly dnes tiskové agentury.

Úřad zkoumá zejména pravidla, podle nichž obchodníci využívající tuto službu nesmějí nabízet nižší ceny zákazníkům, kteří si zvolí levnější platební metodu než PayPal. Prodejci mají podle úřadu rovněž zakázáno dávat najevo, že upřednostňují jinou platební metodu, nebo zákazníkům použití jiné platební metody usnadňovat.

"Tato ustanovení by mohla omezovat hospodářskou soutěž," uvedl šéf antimonopolního úřadu Andreas Mundt. "Prozkoumáme, jakou tržní silou PayPal disponuje a do jaké míry jsou internetoví obchodníci závislí na nabízení PayPalu jako platební metody," dodal. Praktiky PayPalu by podle něj mohly poškozovat spotřebitele prostřednictvím vyšších cen produktů.

"Pokud by obchodníci nemohli rozdílně vysoké náklady na různé platební metody zohledňovat odpovídajícími cenovými přirážkami nebo slevami, mohly by se jiné a nové platební metody obtížně prosazovat, nebo by vůbec nemusely vstoupit na trh," uvedl Mundt. Dominantní platební metody by tak podle něj mohly získávat další prostor pro stanovování vlastních cen.