V Česku startují čtyři zkrácené pracovní týdny. Dejte pozor, kdy si nakoupíte

Češi si během nadcházejících čtyř týdnů užijí celkem čtyř státních svátků. První z nich přitom letos připadá už na tento pátek, další pak na pondělí 22. dubna. Právě Velikonoční pondělí je spojeno s uzavřením zejména větších obchodů, je proto potřeba myslet na včasný nákup. Jak bude otevřeno o dalších následujících dvou svátcích zjistíte z přehledné grafiky Aktuálně.cz.

Velikonoce jsou podle obchodníků tradičně prvním obdobím intenzivnějších nákupů potravin od začátku roku, celkový nákupní košík je větší už jen v době vánočních nákupů.

"Podobně jako na Vánoce, i velikonoční nákup preferujeme realizovat v hypermarketech, jejichž významnost je nejvyšší právě během těchto dvou největších svátků v roce," vyplývá z březnového výzkumu společnosti Nielsen, který má Aktuálně.cz k dispozici. Tržby jsou podle něj nejvyšší právě v posledním velikonočním týdnu, a to přibližně o čtvrtinu až třetinu ve srovnání s průměrným týdnem v roce.

V případě hypermarketů je ale třeba věnovat pozornost otevírací době během svátků. Zatímco ještě na Velký pátek, který letos připadá na 19. dubna, mohou mít obchody otevřeno normálně, na Velikonoční pondělí 22. dubna je potřeba mnohdy počítat s jejich uzavřením. Oba dva dny jsou sice státními svátky, v pondělí ovšem platí zákaz prodeje v maloobchodu u provozů nad 200 metrů čtverečních.

Možnost nákupu potravin v pondělí tak budou mít lidé pouze v menších obchodech nebo na internetu. "Rohlík.cz bude mít otevřeno od 17. dubna do 22. dubna od 7 do 23 hodin," potvrzuje pro Aktuálně.cz marketingový ředitel Rohlík.cz Rostislav Brzobohatý.

Stejně tak bude fungovat i Košík.cz - v Praze a středních Čechách si budou zákazníci moci objednat nákup od 6 do 23 hodin, v regionech pak od 8 do 17 hodin. Šéf Košík.cz Tomáš Jeřábek přitom předpokládá, že i kvůli zavřeným supermarketům letos nakoupí online asi o dvě pětiny více lidí než loni a velká část z nich u nákupů potravin přes internet už zůstane.

Třeba Alza.cz ale má mít na Velikonoční pondělí zavřeno. E-shop přitom zákaz prodeje ve státní svátky v minulosti již několikrát porušil a dostal za to pokuty v řádech stovek tisíc korun.

Například hypermarkety Globus budou o Velikonocích otevřeny od pátku do neděle od osmi do 21 hodin, v Praze Čakovicích a Centru Černý Most pak ještě o hodinu déle. V pondělí ale své brány rovněž zavřou.

V pondělí bude zavřený Lidl, Billa, Makro i další řetězce. "Všechny obchody Tesco mají standardní otevírací dobu, jen na velikonoční pondělí budou ze zákona všechny zavřené. Naopak obchody Žabka budou otevřené," dodal mluvčí Tesca Václav Koukolíček.

Velké obchody musí mít zavřeno na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosince. Na Štědrý den smějí mít otevřeno jen do 12:00.

Na dodržování zákazu dohlíží Česká obchodní inspekce. Zákaz se nevztahuje na obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních, lékárny, čerpací stanice, obchody na letištích nebo nádražích nebo na prodejny v nemocnicích. Zákaz se naproti tomu vztahuje i na bazary, zastavárny a výkupny odpadu.

Datum Velikonoc se odvozuje od Velikonoční neděle, která je první nedělí po prvním jarním úplňku. Vzhledem k tomu, že letos byl první jarní den 20. března a astronomický úplněk hned následující den, vycházela by Velikonoční neděle na 24. března. Výpočet se ale vztahuje k takzvanému cyklickému úplňku, který podle výpočtu letos připadá až na 18. dubna, byť ve skutečnosti bude až 19. dubna. V roce 2011 například Velikonoční neděle vyšla až na 24. dubna.