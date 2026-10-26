Česko bude mít znovu po osmi letech zástupce ve vedení měnového fondu

Česko bude mít znovu po osmi letech zástupce ve vedení části Mezinárodního měnového fondu (MMF). Současný poradce guvernéra ČNB Tomáš Adam se stane zástupcem výkonného ředitele skupiny sedmi zemí, do níž patří i Česko, a hlavní expert ČNB pro mezinárodní spolupráci Mikuláš Zeman nastoupí jako poradce výkonného ředitele této skupiny.
Oba se ujmou funkcí 1. listopadu. ČNB to sdělila webu Seznam Zprávy Byznys.
Adam bude českým zástupcem ve vedení kanceláře takzvané konstituence, tedy skupiny zemí, které v MMF společně zastupuje jeden výkonný ředitel.
Patří do ní Česko, Rakousko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko a Kosovo. Bude se účastnit jednání Výkonné rady MMF, která rozhoduje o každodenním fungování fondu i důležitých měnových a finančních otázkách, napsal server. Jako zástupce výkonného ředitele ho může zastupovat s plnou rozhodovací pravomocí.
Adam se bude podílet na přípravě společných stanovisek zemí konstituence a může je také prezentovat při jednáních výkonné rady. Zeman bude jako poradce výkonného ředitele připravovat analytické podklady a stanoviska a pomáhat s koordinací postojů jednotlivých zemí.
Oba uspěli ve výběrových řízeních, která ČNB poprvé otevřela všem svým zaměstnancům. Bankovní rada je následně jmenovala na doporučení výběrových komisí. „Chceme, aby naši zaměstnanci měli férovou šanci se rozvíjet a uplatnit svůj talent. Zkušenosti, které kolegové získají v MMF, obohatí nejen je, ale po návratu i celou ČNB,“ uvedl guvernér ČNB Aleš Michl.
MMF vznikl v roce 1944, má 191 členských států a jeho cílem je usnadňovat mezinárodní měnovou spolupráci, podporovat stabilitu směnných kurzů a prostřednictvím půjček podporovat státy, které zažívají hospodářské potíže.
Výkonná rada je odpovědná za vedení každodenní agendy MMF. Skládá se z 25 ředitelů, kteří jsou voleni členskými zeměmi nebo skupinami členských zemí na dva roky. Členem výkonné rady je i generální ředitel, který zastává funkci předsedy Výkonné rady. V listopadu 2016 se stala jedním z ředitelů bývalá členka bankovní rady ČNB Michaela Erbenová.
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